Семьи погибших защитников ЛНР будут пользоваться услугами ЖКХ бесплатно

Луганск, 19 ноября. Правительство ЛНР приняло постановление, предоставляющее стопроцентную скиду на жилищно-коммунальные услуги семьям погибших в результате агрессии ВСУ защитников республики. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что согласно документу, семьям погибших защитников Республики предоставляется стопроцентная скидка на оплату услуг ЖКХ.

«Мы продолжим принятие решений, направленных на поддержку граждан, стоявших у истоков создания республики», — подчеркнул глава ЛНР.

Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова на брифинге разъяснила порядок оформления льготы по предоставлению бесплатных жилищно-коммунальных услуг семьям погибших защитников.

«Порядок определяет механизм предоставления стопроцентной льготы на оплату электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения, водоотведения, квартирной платы, вывоз мусора в пределах социальных норм потребления, которые установлены постановлением правительства», — отметила министр.

При отсутствии у льготника удостоверения члена семьи погибшего при защите Отечества нужно обратиться в Военный комиссариат ЛНР.

Малахова напомнила, что на территории ЛНР действует закон «Об участниках боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики», которым установлены статусы участника боевых действий, инвалида боевых действий и члена семьи погибшего при защите Отечества.