Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск до 8 декабря 2020 года

Гаага, 19 ноября. Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на иск Украины, предъявленный в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте органа правосудия.

«Суд... установил 8 декабря 2020 года в качестве крайней даты подачи Россией контрмеморандума по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — указано в публикации.

Напомним, в 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар, в связи с чем 16 января подала иск в Международный суд ООН с обвинением России в нарушении двух упомянутых выше конвенций. В апреле того же года состоялось заседание, на котором суд постановил, что РФ должна обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Что касается Конвенции о противодействии финансированию терроризма, суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер в отношении России.

В июне 2018 года украинская сторона передала в суд ООН расширенный меморандум. В документе из 17,5 тыс. страниц было утверждено, что Россия нарушила две конвенции международного уровня. В этом же месяце 2019 года российский МИД заявил об отсутствии у суда ООН юрисдикции для рассмотрения иска Украины.

Однако в ноябре гаагский орган правосудия не принял возражения России по иску и постановил, что разбирательство попадает под его юрисдикцию.