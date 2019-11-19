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«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом

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«Газпром» заполнил обе нитки «Турецкого потока» газом

Москва, 19 ноября. «Газпром» завершает пусконаладочные работы на газопроводе «Турецкий поток» и уже заполнил газом обе нитки. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции», — сообщили в компании.

Компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания на территории России уже готовы к эксплуатации. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции. В компании добавили, что «Турецкий поток» могут ввести в эксплуатацию до конца года.

Напомним, «Турецкий поток» состоит из двух ниток газопровода по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Газопровод будет поставлять российский газ в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что газ по первой нитке «Турецкого потока» пойдет по трубопроводу с 1 января 2020 года.

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