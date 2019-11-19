Турция нарушает резолюцию СБ ООН, поставляя террористам ПНС Ливии оружие и технику

Москва, 19 ноября. Турция нарушает оружейное эмбарго ООН, поставляя ПНС Ливии, связанному с террористическими организациями, современную военную технику и инструкторов. Об этом заявил эксперт Борис Рожин, указавший на двойную политику Анкары.

О неоднократном нарушении Турцией резолюции Совета Безопасности ООН не раз становилось известно, в том числе со слов командиров Ливийской национальной армии (ЛНА).

Так, Анкара на гражданском судне поставила в Мисурату, захваченную боевиками из ПНС Ливии, бронированные боевые машины (ББМ), сообщал пресс-секретарь главного командования ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари. Он отмечал, что турецкая сторона нарушила поставкой не только оружейное эмбарго, но и международное гуманитарное право. Оно запрещает транспортировать военную технику при помощи гражданских судов и самолетов, а также использовать гражданские здания для ее хранения.

Тем временем глава управления по поддержанию морального духа ЛНА, генерал Халид Махджуб заявил, что военно-воздушные силы армии фельдмаршала Халифы Хафтара с начала антитеррористической операции в Ливии сбили свыше 30 турецких беспилотников, принадлежавших вооруженным группировкам ПНС Ливии. Генерал обратил внимание на то, что технику ликвидировали на территории Триполи.

Как отметил военный эксперт Рожин, Турция не планирует прекращать поддержку ПНС Ливии, что говорит о политике двойных стандартов, которой придерживается Анкара. Турция в ответ на критику в свой адрес утверждает, что в Ливии «задеты ее интересы».

Он подчеркнул, что Анкара считает ИГИЛ1 и «Аль-Каиду»1 (запрещены в РФ), а также бандформирования курдов террористами, но в то же время помогает перебрасывать боевиков, которые «Аль-Каида» направляет в Ливию.

«Турция поддерживает в Ливии те же группы террористов, которые действуют в северной Сирии. (...) Группы террористов (...) сейчас используются для поддержки курса Анкары в Ливии с целью ослабления Хафтара и его давления на Триполи», — цитирует эксперта Nation News.

Напомним, в африканском государстве продолжаются боестолкновения, которые провоцируют террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В результате действий боевиков страдает не только мирное население, но также военнослужащие ЛНА. Они с 2014 года ведут в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

В апреле текущего года военные ЛНА перешли к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое уличили в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане»1. Они контролируют не только ливийскую столицу, но и ряд населенных пунктов на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.