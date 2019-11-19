Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Киев, 19 ноября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал сохранить транзит российского газа через Украину. С таким заявлением он выступил на брифинге в Киеве.

«Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал немецкий дипломат.

Он также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила российскому президенту Владимиру Путину, что ей очень важна реализация альтернативного газового транзита через украинскую территорию, и глава РФ «дал ей некоторые обещания».

«Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован», — сказал Маас, подчеркнув, что уверен в сохранении транзита в будущем.

Действующие контракты России и Украины по транзиту голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце этого года. Стороны проводят консультации, в том числе с участием ЕК, однако пока никаких договоренностей достичь не удалось. В октябре российская сторона представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопрос.