Коллега похищенных россиян призывает усилить давление на террористов ПНС Ливии

Социолог-культуролог Александр Прокофьев, коллега похищенных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана назвал хорошей новостью проверку СК РФ по факту похищения россиян террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее Следственный комитет РФ в ответ на запрос Федерального агентства новостей сообщил о начале процессуальной проверки данных о похищении социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Кроме того, в ведомстве сообщили, что к разрешению ситуации с российскими социологами также подключился Интерпол.

«Пришли хорошие новости. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по поводу похищения российских граждан в Ливии. Также был направлен запрос в НЦБ Интерпол Ливии и затребован консульский доступ к содержащимся в заключении в принадлежащей группировке RADA тюрьме Митига моим друзьям Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану», — сказал Прокофьев в комментарии ФАН.

По словам социолога, его коллеги получат возможность впервые за долгое время встретиться с соотечественником и получить моральную поддержку.

«Они находятся не только в нечеловеческих условиях, но и в почти полном информационном вакууме. У них нет связи с Родиной. До сих пор, у них была только одна встреча с адвокатом, на которой им были переданы письма от родных», — говорит Прокофьев.

Прокофьев отметил, что подключение СК РФ и Интерпола к делу о похищении Самера Суэйфана и Максима Шугалея станет ощутимым рычагом давления на террористов ПНС Ливии.

«Считаю очень важным средством давления на правительство Сарраджа действия по делегитимации этого режима именно тогда, когда он так нуждается в международной поддержке. На сегодняшний день правоохранительная система в Триполи находится в полном развале, ее функции делегированы, по сути, террористическим группировкам, для которых правительство является лишь ширмой», — отметил Прокофьев.

Более чем за полгода официальное обвинение россиянам так и не было предъявлено.

«Никакого дела по поводу похищенных RADA российских граждан, ни каких-то материалов по нему, которые можно было бы показать адвокату, за полгода так и не появилось. В этом ключе и запрос по линии интерпола, и усилия наших дипломатов и выступления руководителя ФЗНЦ на форумах за рубежом, будут все чаще вынуждать правительство ПНС, оправдываться, за свои беззаконные действия на международных площадках. Надеюсь, эти действия будут только усиливаться и приведут к освобождению наших товарищей», — заключил Александр Прокофьев.

Напомним, весной 2019 года специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены террористами ПНС в Ливии. В настоящее время россияне содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которая контролируется боевиками местного бандформирования RADA.

Россияне содержатся в пыточных условиях, глава подконтрольного боевикам МВД ПНС Фатхи Башага, искажая факты, пытается обвинить сотрудников ФЗНЦ во «вмешательстве» в выборы, которые в Ливии даже не планировались. Более того, им приписывают сотрудничество с ЧВК «Вагнер». Позднее Фонд защиты национальных ценностей назвал голословными обвинения ливийских террористов, отметив, что ПНС пытается уйти от ответственности за грубые нарушения норм международного права.