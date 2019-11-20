В Совфеде объявили о подготовке закона, регламентирующего электромагнитные излучения

В Совете Федерации поддержали предложение Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений маркировать источники электромагнитного поля.

Речь идет о знаках-наклейках, которые призваны обезопасить население от бесконтрольного контакта с мобильными телефонами, планшетами, компьютерами, Wi-Fi-роутерами. О новой разработке ученые рассказали Федеральному агентству новостей на всероссийской конференции.

«Люди должны знать, что это является опасным и наносит вред здоровью, — заявил корреспонденту ФАН член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. — Мы пишем «курение вредит вашему здоровью». Точно так же на телефоне может быть написано, что телефон вредит вашему здоровью».

Длительный и частый контакт с гаджетами, базовыми станциями сотовой связи и другими источниками ЭМП может навредить здоровью. К такому выводу приходят все больше ученых со всего мира. По их мнению, последствия электромагнитного облучения накапливаются в организме человека и провоцируют сбой в работе его систем. Так считает и доктор физико-математических наук Александр Дмитриев, который вместе с группой ученых Российской академии наук разработал этим летом первый в России персональный дозиметр электромагнитного излучения.

«Есть статистика заболеваний головного мозга, в том числе онкологических, за последние десятилетия. Из нее следует: когда началась эра применения сотовых телефонов, постепенно стало нарастать число онкологических заболеваний», — отметил заведующий лабораторией телекоммуникаций Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН.

По словам Александра Дмитриева, это не является строгим доказательством, однако вызывает серьезные опасения в научной среде.

«Мы говорим сейчас о снижении рождаемости. В том числе, возможно, это влияние и электромагнитного излучения, — говорит Заслуженный врач России Владимир Круглый. — То есть нужны научные разработки, которые должны финансироваться государством».

Первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко считает: развивая телекоммуникационные, информационные технологии, государство, прежде всего, должно гарантировать их безопасность.

«Обывателя надо научить избегать опасности, которая реально есть. А у нас в доме телевизоры, компьютеры, электрические печи, все есть. Идет ЛЭП через жилые микрорайоны, это тоже загрязнение. Но это все цветочки. А ягодки — то, что у нас у каждого под ухом по два прибора. Вот у меня лежат две симки, и вот две симки!» — показывает врач-эпидемиолог на телефоны на своем рабочем столе.

Источниками электромагнитного загрязнения являются и базовые станции сотовой связи, добавил парламентарий.

«Этот вопрос, конечно, должен быть нормирован», — считает парламентарий.

Нормы предельно допустимого уровня электромагнитного поля ни в России, ни в мире не существует. Нет и приборов, способных дать представление о реальном уровне электромагнитной обстановки. Между тем, все больше родителей беспокоит влияние гаджетов на здоровье своих чад.

«На моих внуков это влияет. Снижена активность, чаще подвергаются заболеваниям, снижен уровень усваиваемости предмета, нет усидчивости. Они не могут сосредоточиться, понимаете?» — поделилась с корреспондентом ФАН народный учитель РФ Нина Ерюхина.

По ее словам, родительское сообщество нуждается в помощи, потому что не знает, как справиться с этой проблемой.

«Моя дочь понимает, что нельзя, например, разрешать больше 30 минут, сколько по возрасту положено, находиться за этими гаджетами. Но это нереально сделать! Устраиваются истерики, все что угодно», — призналась классная руководительница председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Одной маркировкой мобильных телефонов и компьютеров ситуацию не исправить, констатируют эксперты. По их мнению, стране нужен специальный научно-практический центр, который даст старт новым исследованиям и ГОСТам.

«Нужно создать работающую структуру, которая преодолеет межведомственные противоречия и решит эту проблему. Позволит, с одной стороны, жителям нашей страны жить спокойно, не бояться за свое здоровье и поведение в условиях развития новых технологий и, с другой стороны, развивать эти технологии на благо и пользоваться ими», — уверен доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

Нина Ерюхина предложила разработать универсальные стандарты и ограничения использования гаджетов для всех школ страны.

«Они иногда существуют. Директор, например, не разрешает использовать мобильный телефон в школах, но это зависит от его личности. А это должно быть на уровне государственной программы и закона», — заявила она.

По словам сенатора Владимира Круглого, о влиянии электромагнитных излучений на здоровье человека в Совете Федерации говорят второй год.

«В нашем комитете была создана рабочая группа экспертного совета, который проводил круглые столы с участием самых разных экспертов. Мы подготовили аналитический доклад, передали его в правительство, в Минсвязи РФ, но там никаких особых реакций не было, — сказал сенатор. — С прежними министром связи у нас был разговор о Федеральной целевой программе».

Предложения научного и экспертного сообществ будут учтены в новом законопроекте, заявил Заслуженный врач России.

«Мы сейчас начинаем работу над законом, который бы регламентировал электромагнитные излучения. На сегодняшний день это будет наиболее эффективным инструментом», — сообщил Владимир Круглый корреспонденту ФАН.

Разработкой законодательной инициативы, как рассказал сказал сенатор, уже занимается рабочая группа при комитете Совета Федерации по социальной политике.

Ранее российские ученые завершили 14-летнее исследование по воздействию излучения смартфонов, сотовых телефонов на детей и пришли к выводу, что техника негативно влияет на здоровье подрастающего поколения.