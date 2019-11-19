США и курдские боевики вынуждают Турцию возобновить «Источник мира» в Сирии

Москва, 19 ноября. Готовность Турции возобновить операцию «Источник мира» против бандформирований курдов на севере Сирии — вынужденный шаг из-за действий США и их курдских партнеров, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара должна «непременно избавиться от угрозы терроризма». По его словам, если курдские боевики не отведут своих бойцов от границы, то Турция возобновит операцию.

Литовкин убежден, что курдские боевики, которые поддерживаются Вашингтоном, не оставляют Турции выбора. Анкара договорилась и с руководством США, и с полевыми командирами курдских отрядов, но «проамериканские отряды курдов последовательно срывают договоренности».

Стоит отметить, что курдские боевики регулярно провоцируют Турцию — они пытаются обстрелять и забросать камнями турецкие патрули, тем самым демонстрируя свое нежелание соблюдать соглашение.

«Курды не просто так нагло и открыто срывают все договоренности с Турцией – делается это явно при молчаливом поощрении, а может, и по прямому указанию Соединенных Штатов. Анкара это хорошо понимает», — указал военный эксперт.

По его словам, курдские банды являются для Анкары угрозой стабильности и государственности. В связи с этим, как считает Литовкин, маловероятно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикажет войскам отойти за линию границы.

«Анкара хорошо понимает, что если не устранить курдскую угрозу сейчас, то уже через полгода-год Турция рискует столкнуться с сепаратизмом и гражданской войной. При этом турки видят, что определенного прогресса уже добились, — указал специалист в беседе с «Экономикой сегодня». — А значит, сейчас нужно лишь закрепить результат, доведя начатую операцию до логического завершения».

Литовкин также оценил подписанное лидерами России и Турции соглашение по Сирии. По его мнению, Москва понимает необходимость урегулирования ситуации мирным путем, и «крайне маловероятно, что Россия начнет прямое вооруженное противостояние» с курдскими боевиками, которые поддерживаются Штатами.

«Воевать с ними (отрядами курдов) напрямую будет кровно заинтересованная в этом Турция. Москва же постарается найти в этой ситуации политико-дипломатические пути устранения проблемы – путем переговоров и других невоенных инструментов, — подчеркнул Литовкин. — В конечном итоге задача все равно будет решена – силовым способом «по-турецки» или мирным, как того хочет РФ. Вероятнее всего, сработают обе стратегии в комбинации».

Курдские боевики захватили восточную часть Евфратья в 2017 году под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), хотя известно, что радикалы не вели боевых действий против террористов, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Кроме того, по словам военного эксперта Бориса Долгова, курдские боевики хотят создать на территории САР независимое государство, что полностью соответствует планам США по раздроблению Сирии.

Турция начала в октябре направленную против курдских боевиков операцию «Источник мира» с целью создания зоны безопасности на турецко-сирийской границе. Через несколько дней США и Турция провели переговоров, договорившись о приостановке на 120 часов операции для вывода курдских боевиков из зоны, однако договоренность была сорвана практически сразу же.

В конце октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира и патрулирование созданной военными Турции на севере Сирии зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.