В Москве прошло заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Эксперты отметили, что, в основном, суверенные государства страдают от вмешательств со стороны Соединенных Штатов Америки.

«Международное право со времен окончания Второй Мировой войны и создания ООН категорически запрещает вмешательства в суверенные дела государств. Наша комиссия имеет неопровержимые доказательства многократных попыток вмешательства во внутренние дела РФ, большинство этих попыток организованы и профинансированы с территории США», — заявил Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Под «демократией» США и ранее подразумевали вмешательство. Но сейчас, во времена сильного развития интернета и активного его использования, для того, чтобы нарушить границы других стран, напрягаться не приходится.

«Те принципы невмешательства, принципы государственного суверенитета, которые во всех без исключения международных документах, как минимум, 20 века, присутствуют, сегодня нарушаются тоже с потрясающей скоростью. Если раньше можно было говорить «знаете, принцип невмешательства в этом месяце был нарушен два раза», то сегодня за один день он нарушается десятки раз в разных регионах мира», — сказал Дмирий Егорченко, директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

От попыток Штатов нарушить суверенные границы государства страдает не только Россия, но и, например, Венесуэла, Куба, Сирия и другие страны.