Москва, 19 ноября. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный после крупномасштабного провала на выборах в Мосгордуму и муниципальных выборах в Петербурге расписался в собственной беспомощности. Теперь «политический труп» пытается найти спонсоров своей красивой жизни, выбор Навального пал на беглого олигарха Михаила Ходорковского. Однако сбежавший мошенник уже нашел себе более юного и успешного фаворита ― журналиста и блогера Юрия Дудя.

В ходе предвыборной кампании летом текущего года Навальный продемонстрировал абсолютную инфантильность ― его команда не смогла переманить на свою сторону избирателей. Кроме того, избирательная кампания показала, что в погоне за властью «оппозиция» готова пойти на ложь и мошенничество. Кандидатов от Навального на выборах уличили в фальсификациях подписных листов в свою пользу, а ФБК заподозрили в миллиардном мошенничестве.

Провальная кампания на выборах не только подорвала доверие даже того небольшого электората, который был, но и отвернула от ФБК богатых спонсоров. Крах избирательной кампании заставил Навального даже пойти на сделку с коммунистами и протащить их на выборах в своем сомнительном проекте «Умное голосование».

Однако заигрывания Навального с КПРФ вызвали негодование у Ходорковского, считает экс-юрист так называемого ФБК Виталий Серуканов. Олигарх раскритиковал «дружбу» навальнистов с коммунистами. Тогда толстосум решил найти новое лицо российской «оппозиции». Его выбор пал на Дудя, который отличился участием в протестных акциях.

При этом Серуканов не исключил, что сотрудничество Навального и Ходорковского продолжится, ведь их взгляды во многом схожи. Кроме того, укравший миллиарды у россиян олигарх готов щедро спонсировать антироссийские проекты, а Навальный готов эти деньги с радостью принимать и просаживать на отдыхе.

Однако экс-юрист ФБК добавил, что в следующий раз Ходорковский будет вести дела с Навальным осторожно ― блогер доказал, что готов укусить руку, которая его кормит.