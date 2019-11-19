На базе дискуссионного Африканского клуба подвели первые итоги саммита Россия – Африка. А уже до конца года российские бизнесмены лично посетят южный континент. Особое внимание уделят Зимбабве. В первую очередь, там реализуют транспортные проекты.

Только транспортом новый виток сотрудничества не ограничится. В планах активное участие России практически во всех сферах. Посол Зимбабве господин Санго говорит о совместной разработке новых вакцин и создании филиалов российских вузов. Уже сейчас в России обучается более 17 тысяч студентов родом из Замбабве. Их станет больше, если не нужно будет преодолевать колоссальные расстояния.

«Вопрос взаимной торговли стоит достаточно сложно, потому что, к сожалению, расстояния настолько велики, что делают сомнительной привлекательность развития этой отрасли. Но на чем мы хотим сконцентрироваться – это трансфер технологий, трансфер промышленности, насаждение промышленных предприятий непосредственно в Зимбабве в этом ключе. В этом мы хотели бы увидеть наибольший результат нашего сотрудничества», — сказал Майк Николас Санго, чрезвычайный посол Зимбабве в РФ.

Российские бизнесмены уже давно и прочно работают в добывающем секторе этой страны. Из недр извлекают платину и алмазы. Среди прочих, и это направление будет укрепляться по мере заключения новых контрактов в сфере электроэнергии. Сейчас африканские власти ищут партеров. С некоторыми удалось провести встречи на полях саммита Россия – Африка. Он буквально месяц назад завершился в Сочи. По его результатам определили направление совместного развития. Вопреки интересам тех, кто готов навязывать свою волю суверенным государствам.

«Мы обсуждали на этом заседании клуба, что совершенно открытые письма Госдепа и Пентагона совместно отправляют Египту, где пишут, что введут санкции, если вы не откажетесь от приобретения российских самолетов Су. Поэтому этот квази-бизнес подход раздражает любую страну, любое государство. И на контрасте Россия, которая предлагает свои технологии, свои знания, опыт для африканских государств, выглядит диаметрально противоположно. Привлекает к себе», — заметил Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Отвлечь внимание от исторического форума не удалось. Контракты были подписаны, а договоренности – соблюдены. Россия выступает за увеличение роли Африки на мировой арене. Экономический сектор также должен быть открыт африканским партнерам. Однако начать следует с создания и укрепления мира.