Донбасс сегодня: США научили ВСУ «правильно» воевать в Сети, радикалы готовят «Рейд за мир»

Донбасс, 19 ноября. Бойцы ВСУ продают оружие националистам. Американские инструкторы провели семинары для ВСУ. Радикалы готовят в Донбассе «Рейд за мир». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки территории десяти районов Луганской и Донецкой народных республик подверглись 15 обстрелам со стороны киевских силовиков. На Донецком направлении режим прекращения огня нарушался 13 раз, на Луганском — два. Применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие, жертв и разрушений нет.

Проверка на оружейных складах

С целью недопущения попадания армейского оружия в руки боевиков националистических группировок на складах ракетно-артиллерийских вооружений ВСУ проводится проверка, сообщает спикер Народной милиции ДНР Ринат Айгистов. Командование Операции объединенных сил обеспокоено выявленной недостачей стрелкового оружия на складах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в селе Карловка Донецкой области.

В местах хранения недостача составила 46 тротиловых шашек и 73 единицы стрелкового оружия. На основании этого штаб ООС инициировал дальнейшую проверку наличия вооружения. Представитель оборонного ведомства ДНР не исключил, что на объектах хранения возможны неожиданные пожары и подрывы, с помощью которых ВСУ будут скрывать хищения, как это уже происходило неоднократно.

В Одессе готовят активистов

В распоряжении военных ДНР оказались данные о том, что одесское объединение «Национальная дружина» готовит комплекс мероприятий под названием «Рейд за мир». В рамках организации рейда активисты обучаются обращению с холодным и стрелковым оружием. Профессиональная подготовка участников проводится на территории Одесской области.

Активисты планируют приехать в район сел Богдановка и Новогнатовка, что рядом с участком разведения сил в Донецкой области. Цель — оказание помощи украинским радикалам, чьи подразделения уже находятся в зоне проведения ООС и испытывают прессинг со стороны регулярных вооруженных формирований Украины.

Пожар на вещевом складе

В Винницкой области в подразделении 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ произошел пожар, который нанес убытки в размере 750 000 гривен (1,9 млн рублей). О чрезвычайном происшествии в рядах ВСУ сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, который уточнил, что причиной пожара стал умышленный поджог склада вещевого довольствия.

В расположении 59-й мотопехотной бригады сейчас проводятся следственные мероприятия. Как сообщил в ЛНР источник с места события, поджог организован командиром бригады Геннадием Шаповаловым. Огонь уничтожил доказательства хищений вещевого довольствия ВСУ. Представителями прокуратуры, СБУ и штаба ООС проводится инвентаризация имущества на оставшихся складах бригады.

Дезертиры в ВСУ

Очередной факт дезертирства среди украинских военнослужащих зафиксирован в районе села Катериновка Луганской области, сообщает спикер УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Офицер уточнил, что сбежавший военнослужащий 72-ой бригады дезертировал прямо с боевого поста и забрал с собой оружие. Сбежавшего солдата ищут силами подразделений бригады, вышестоящий штаб об инциденте не в курсе.

Искусство информационной войны

В Киеве проходит семинар для военнослужащих Центров информационно-психологических операций ВСУ. Информацию в беседе с корреспондентом ФАН озвучил бывший командир ополчения ЛНР полковник Виталий Киселев, позывной «Коммунист».

С 28 октября по 1 ноября в Киеве прошли семинары для военнослужащих Центров ИПСО под руководством военнослужащих Объединенного университета сил специальных операций США и Великобритании. Предмет семинарских занятий — подготовка информационных спецопераций в Сети, тиражируя недостоверную информацию для «раскачки» социальной ситуации внутри республик Донбасса.

Как отметил «Коммунист», такое положение дел наглядно иллюстрирует, что военное руководство Украины «привыкло не быть, а казаться».