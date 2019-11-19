Госдума приняла базовый для отрасли законопроект о виноградарстве и виноделии

Москва, 19 ноября. Нижняя палата парламента РФ в первом чтении приняла фундаментальный законопроект о виноградарстве и виноделии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, он должен практически с нуля создать отрасль.

«Законопроект создает правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия, – сказал Володин. – Российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны, и законопроектом создаются для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок».

Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» – долгожданный и желанный в своей отрасли. Предприниматели ждут, что он поддержит тех, кто производит винодельческую продукцию из российского винограда.

«Переход на вино – одна из стратегических задач для государства, потребляющего тяжелые напитки», — заметил один из авторов проекта Геннадий Онищенко.

«Там, где пили вино, жизнь была лучше», — добавил Вячеслав Володин при сравнении пьющих водку и вино.

Задача законопроекта – «реинкарнировать российское виноградарство и виноделие в объемах времен 1985 года и пойти дальше», заявил Онищенко. Парламентарий уточнил, что на сегодняшний день российские предприниматели лишь на 20% производят вино из своего винограда, и России еще предстоит восстановить лозу, «аборигенные» сорта винограда, поддержать питомники и селекционеров.

«Не надо думать, что мы быстро разовьем российское виноградарство, но начинать надо», — предостерег Онищенко.

Новый законопроект вводит в законодательную сферу полный глоссарий винодельческой отрасли – порядка 80 определений, а также закрепляет основные правила производства и централизацию госконтроля и вопросы контроля и надзора, устанавливает требования к иностранному и отечественному продукту, учитывает виноградопригодные территории.

«Мы утратили большинство виноградопригодных территорий в Краснодарском крае, Дагестане и особенно в местах укрывного земледелия, – отметил Онищенко. – Особая статья – Крым. Во время СССР он имел 117 тысяч гектаров под виноградарство, сегодня только 18 тысяч гектаров используется по прямому назначению. Там есть огромные резервы для выращивания технического винограда и для столовых целей».

Геннадий Онищенко попросил коллег ускорить рассмотрение законопроекта и подготовить его ко второму чтению до 13 декабря. Тем не менее к тексту базового для отрасли документа есть вопросы. Депутат Борис Пайкин озвучил комментарии думского комитета по аграрной политике, комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Он попросил ко второму чтению предусмотреть поддержку малого бизнеса, спроектировать нормы для продвижения вина из российского винограда, уточнить формулировки относительно игристого вина, дать послабления рекламе вина, предусмотреть меры по обеспечению питомников в достаточном объеме.

Ранее ФАН подробно рассказывало о критике законопроекта со стороны Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь». Некоторые положения думского законопроекта представители отрасти категорически не поддерживают. Например, подход к определению понятий «вино с защищенным географическим указанием» (ЗГУ) и «вино с защищенным наименованием места происхождения» (ЗНМП). Сейчас эта маркировка отмечает одну из высших категорий вин в России и подтверждает их соответствие правилам производства вина в ЕС, при котором производство от начала и до конца ведется внутри конкретного географического объекта.

Предметом критики со стороны профессионалов виноградарства и виноделия стал также пункт о финансировании расходов по закладке только для отечественного материала. Кроме того, виноградари и виноделы выступают резко против дегустационных комиссий на национальном уровне. Система рейтингов винодельческой продукции — а она предлагается в тексте законопроекта — тоже может пагубно сказаться на развитии отрасли, в которой есть не только крупные игроки, но и малые предприятия. Также эксперты сомневаются в предложенных законодателями положениях о виноградопригодных землях, терруарах и виноградо-винодельческих зонах. В отзыве ассоциации говорится о том, что на практике будет практически невозможно реализовать эту задумку: отсутствует механизм определения и утверждения районов и терруаров.

Среди других предложений севастопольской ассоциации — ввести к маркировке российских вин дополнительные требования (знаки «Вино России» или «Произведено с использованием импортного сырья» на бутылке); разрешить интернет-продажу вин из российского винограда и реализацию на специализированных ярмарках, а также признать вино сельскохозяйственной продукцией.

Законопроект получил единогласное одобрение в нижней палате парламента во вторник, 19 ноября.

«Наши рынки открыты, но мы должны думать о своих виноградарях, – призвал Володин. – Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны – за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани».

Добавим, ранее депутаты приняли ряд законов для поддержки российских виноградарей и виноделов. Введены налоговые льготы для производителей отечественного винограда, решен вопрос с субсидированием предприятий, занимающихся виноделием полного цикла. С 1 января 2020 года виноделы, поставляющие продукцию на экспорт, смогут за счет бюджета возместить финансовые затраты или недополученные доходы.