Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Москва, 19 ноября. Государственная дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Документ предусматривает доход федерального бюджета на уровне 20,379 триллиона рублей на 2020 год. Что касается 2021 и 2022 годов, то прогнозируется рост почти на триллион рублей каждый год. При этом ожидается увеличение расходов: если в 2020 году они составят 19,503 триллиона рублей, то на конец планового периода — 21,763 триллиона рублей.

Заседание, на котором парламентарии рассмотрят законопроект в третьем чтении, запланировано на 21 ноября, сообщил «Царьград».

Депутаты также приняли во вторник проекты бюджетов ПФР и ФОМС на следующие три года.

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118, 4 млрд рублей, на 20201 — 28,5 млрд рублей. При этом в 2022 году ожидается профицит бюджета в объеме 18,5 млрд рублей.

Что касается ФОМС, то бюджет на все три года будет с дефицитом. В следующем году он ожидается 1,4 млрд рублей, в 2021 — 4,9 млрд рублей, в 2022 — 6,9 млрд рублей. При этом сбалансированность бюджета фонда будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.