Крадущие нефть вместе с США курдские банды вынуждают Турцию продолжить операцию в Сирии

Москва, 19 ноября. США и вооруженные бандформирования курдов наверняка не станут выполнять возложенные на них обязательства, поскольку им это невыгодно, поэтому Турция вынуждена будет возобновить антитеррористическую операцию в Сирии. Такое мнение выразил член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Анкара продолжит операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские радикалы не отойдут от турецко-сирийской границы.

Как отметил Перенджиев, ни США, ни подконтрольным им курдским террористам урегулирование ситуации в Сирии невыгодно. Мирные процессы приведут к тому, что американским силам придется покинуть территории, на которых они незаконно добывают сирийскую нефть и зарабатывают на ней весомые деньги.

«Когда идет мирное урегулирование, то это укрепляет позиции официального Дамаска и России. Дестабилизация же приносит дивиденды американцам и курдам, им мир не нужен», — цитирует специалиста «ПолитЭксперт».

Перенджиев уверен, что курдские террористы не станут менять свои порядки, они привыкли воровать и воевать, поэтому вряд ли по собственному желанию отступят от границы и оставят оккупированные ими территории, богатые нефтью.

«Американцы как грабили раньше, так и хотят продолжать грабить при помощи курдов. Они не собираются выполнять договоренности», – заключил эксперт.

Турция вела антитеррористическую операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Помощь им оказывают США, которые ежемесячно в обход собственных же антисирийских санкций получают свыше 30 миллионов долларов дохода от кражи ресурса.

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских радикалов на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Ранее политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнула, что курдские боевики, нападая на патрульные машины вдоль границы северной Сирии, провоцируют Турцию на возобновление антитеррористической операции.