Новые здания ЗАГС открылись в сирийской провинции Даръа

Дамаск, 21 ноября. Министерство внутренних дел Сирии вновь открыло центры записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в провинции Даръа с целью выдачи личных документов местным жителям, а также регистрации случаев рождения, брака или смерти. Напомним, что все подобные центры были закрыты во время контроля вооруженных группировок над большей территорией провинции.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий.

Департамент гражданского состояния принимает сирийских беженцев, которые возвращаются в родные дома, сотрудники организации выдают людям новые документы и удостоверения личности без каких-либо штрафов. Это делается для содействия возвращению перемещенных сирийцев на родину.

Президент Сирии Башар Асад в этом году издал законодательный указ об освобождении сирийцев, опоздавших с регистрацией рождения ребенка или брака, от любых сборов и штрафов, если причиной задержки стали атаки террористических группировок.

Сотрудники центров гражданского состояния в различных городах провинции Даръа рассказали о высокой явке граждан САР для получения новых карточек и регистрации случаев брака, развода и рождения.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена правительственной армией при поддержке российской авиации летом прошлого года. Вместе с ней также были освобождены и другие провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В данный момент власти Даръа делают все возможное, чтобы привести провинцию в ее довоенное состояние. В первую очередь восстанавливаются все базовые услуги для населения, которое постепенно возвращается в опустевший регион.

В октябре один из местных жителей рассказал ФАН о жизни в провинции Даръа после ухода боевиков. По его словам, состояние многих домов было крайне плачевным. Однако местные власти активно восстанавливают разрушенные строения и инфраструктуру.