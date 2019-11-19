Прокуратура Швеции закрыла дело Ассанжа. События дня. ФАН-ТВ

Дело Ассанжа закрыто, но только в Швеции. Доказательств вины скандального журналиста в изнасиловании не нашлось. Впрочем, никаких улик не было изначально, о преступлении свидетельствовали лишь устные показания. Прокуратура решила завершить расследование. А доказательства дела пытались найти аж с 2010 года. По версии следствия Швеции, основатель WikiLeaks изнасиловал двух женщин. Своей вины он не признал и заявил, что дело политически мотивированно. Джулиан Ассанж и впрямь хороший улов для нескольких стран. Его экстрадиции сейчас добиваются США. В том же 2010 году журналист опубликовал тысячи секретных документов о военных операциях Штатов в Ираке и Афганистане. Через два года он попросил убежища в британском посольстве Эквадора, где жил последние семь лет. Но позже власти республики обвинили Ассанжа в хакерстве и отозвали статус политического беженца. В этом году его выдали британским властям. Он находится под арестом за нарушение условий освобождения под залог. И такой расклад для Ассанжа, в общем-то, неплох. Ведь в США по совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на 175 лет.

Источник мира» возобновится?

Анкара заявила, что может продолжить военную операцию, если курды-террористы не отойдут от сирийско-турецкой границы. Как считает политтехнолог Наталия Елисеева, боевики сами провоцируют Эрдогана на такие действия. Они не раз нападали на патрульные машины Турции.

«Провокации курдских формирований никак не способствуют урегулированию ситуации на севере Сирии. Таким образом, курды развязывают Анкаре руки, чтобы последние продолжили «Источник мира». Очевидно, что к этому все и идет», — отмечает Наталия Елисеева.

Эксперт не исключает, что курдские вооруженные бандформирования просто выполняют указания Штатов. Вашингтону напряженность в регионе на руку. Ведь это создает дополнительные проблемы и Дамаску, и Москве. А тем временем, можно заниматься привычным делом — незаконно добывать в республике нефть. Напомним, операция «Источник мира» началась в Сирии 9 октября. Турки решили избавить территорию соседней страны от курдских радикалов, которые долгие годы не давали местным спокойной жизни, а также создать барьер для террористов на сирийско-турецкой границе. 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Они выступили за сохранение зоны безопасности и начали совместное патрулирование. В этот же день Анкара прекратила свою операцию. Однако со стороны курдских бандформирований начались провокации. Только за прошлые сутки российские военные зафиксировали 28 опасных нарушений.