Москва, 19 октября. Французские военные тесно взаимодействуют с американскими наемниками в Сирии и покрывают преступления курдских террористических формирований против мирных граждан в обмен на нефть.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 8 ноября о проактивной политике Парижа в Сирии. По словам Макрона, США и другие страны НАТО якобы не координируют позиции при принятии стратегических решений. Более того, французский президент заявил о «смерти мозга НАТО», отметив, что европейские страны не могут полагаться на Вашингтон.

Однако заявление Макрона полностью противоречит действиям французских военных. Несмотря на нападки главы республики на Вашингтон, Франция продолжает тесно взаимодействовать с США в Сирии. Париж покрывает преступления курдских террористов против мирного населения и поощряет незаконное выкачивание сирийской нефти. По данные агентства Anadolu, французские военные вместе с американскими наемниками и курдскими боевиками контролируют нефтяные месторождения «Аль-Омер» и «Аль-Танак» на востоке Сирии, а также сахарный завод и поселение Джибза.

Курдские боевики оккупировали нефтегазовые месторождения Сирии и удерживают их при покровительстве США. В октябре 2019 года Дональд Трамп сообщил, что американские военные покинут территорию республики, но позже добавил, что часть сил останется в Сирии якобы для охраны нефтяных вышек от ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ).

Министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК.

Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование и выяснило, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, базируются в Сирии на оккупированной территории. По сути, Вашингтон заменил американских военных на наемников из ЧВК.

ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. При этом нефть продается, как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.