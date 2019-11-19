Руководство «Сочи» рассматривает Карпина на пост главного тренера

Сочи, 19 ноября. Футбольный клуб «Сочи» продолжает рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Кресло Александра Точилина могут предложить наставнику «Ростова» Валерию Карпину. В ростовском клубе, вероятно, отпустят специалиста, если получат компенсацию за расторжение контракта.

Отступные Карпина по контракту с «Ростовом» составляют 5 млн евро, однако не исключено, что стороны согласуют меньшую сумму. При этом кандидатура Карпина на данный момент не является основной.

ФК «Сочи» пока окончательно не решил судьбу Точилина. После 16 туров «Сочи» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» расположился на третьей строчке, в активе команды 30 баллов.