Америка загоняет своих граждан в долговые ямы и трудовые лагеря

США имеют самую большую и разветвленную уголовно-исполнительную систему в мире. На сегодняшний день в тюремном заключении в Америке находятся около 2,3 млн человек. Однако мало кто знает, что в дополнение к тюрьмам и центрам временного содержания заключенных в США существует практика принуждения к общественным работам за мелкие правонарушения (например, за нарушение правил дорожного движения или выброс мусора в неположенном месте) или финансовые долги (например, за просрочку выплат по кредитам). По сути, в США построена сеть трудовых лагерей, которой позавидовали бы нацисты, и люди в ней фактически попадают в рабство.

Активнее всего практика принуждения к общественным работам применяется в самом экономически благополучном штате США — в Калифорнии. Недавнее исследование раскрыло истинные масштабы так называемых общественных работ и выяснило, что ежегодно в одном только Лос-Анджелесе в качестве уборщиков, мусорщиков и дворников бесплатно и по принуждению трудятся около 100 тысяч человек. Большинство из них — черные и латиноамериканцы, которые либо набрали большое число кредитов и не могут их погасить, либо совершили незначительные преступления или проступки.

Формальным основанием для привлечения к общественным работам, как правило, служит приговор суда. Альтернатива общественным работам — наложение крупных штрафов или тюрьма. Данная система по своей сути и по форме напоминает рабский труд, а учитывая количество занятых на общественных работах — речь идет о сети полноценных «трудовых лагерей» для бедных, которой позавидовали бы даже нацисты.

Люди, занятые на принудительных общественных работах, фактически не имеют никаких трудовых прав и часто подвергаются насилию, издевательствам и домогательствам. Иными словами, в государстве, которое обожает называть себя лидером цивилизованного мира, живет и здравствует система угнетения и эксплуатации самых социально незащищенных и уязвимых слоев населения.

На федеральном уровне есть политики, которые агитируют за введение повсеместной обязательной общеамериканской практики так называемой «национальной службы». В апреле 2019 года один из кандидатов на президентский пост от Демократической партии Пит Буттиджич выступил с подобным предложением якобы ради того, чтобы сплотить разделенное американское общество. Многие видят в этом попытку возрождения воинского призыва, однако на поверку Америка не имеет необходимости призывать в армию столь значительный процент граждан в отсутствие глобальной войны. Иными словами, речь идет не о воинской службе, а о принудительных общественных работах: чтобы каждый американец с 18 до 25 лет поработал на страну без какой-либо оплаты или компенсации в течение одного года.

И здесь стоит поведать о малоизвестном факте. В большинстве американских средних школ, которые, как правило, являются частными и платными, также действует принуждение к общественным работам. К примеру, каждый школьник в штате Мэриленд или округе Колумбия, согласно требованиям местных законов, обязан отработать бесплатно от 75 до 100 часов, чтобы иметь возможность получить аттестат. Символично, что несмотря на декларируемую свободу и демократию, на практике американское государство приучает граждан с юных лет работать на себя бесплатно.