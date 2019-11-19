Глава Мининформа ДНР рассказал о роли СМИ в Донбассе

Современная война — это давно уже не только залпы орудий. В конце XX — начале XXI века возросла сетевая или, как иногда говорят, гибридная составляющая. Посредством онлайн и оффлайн-сетей, а также СМИ и блогосферы переформатируются целые регионы. А, значит, сфера информационных технологий и медиа становится поистине стратегической. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил Донецкую Народную Республику и изучил ситуацию на месте.

Об информационной составляющей в республике ФАН рассказал министр информации ДНР Игорь Антипов. Наш разговор прошел в формате непринужденной беседы, в начале которой Игорь Юрьевич обратил внимание на то, что медийная ситуация в республике сейчас довольно нестандартная.

— Я не журналист, но в медийном бизнесе очень давно. 15 лет руководил медиахолдингом, который охватывал всю Донецкую область. В его состав входили хорошо всем знакомые печатные издания и сайты. Так что рынок мне известен с момента его становления. Сейчас, конечно, этот рынок не соответствует тем нормам и стандартам, на которые привыкли ориентироваться во всем мире. В том числе — и в плане содержания, и в плане продвижения, и в части журналистской работы. Война накладывает свой серьезный отпечаток.

Тем не менее, могу с уверенностью сказать, что кризиса на рынке печатной продукции нам удалось избежать. В 2018 году пришлось констатировать, что региональные редакции государственных газет не в состоянии полноценно существовать самостоятельно. Из-за этого страдала, прежде всего, газета — снижалось качество подачи материала. Тогда же и было принято решение создать государственное предприятие «Республиканский медиа холдинг», объединившее под единым управленческим центром все 18 редакций газет. Уже за год существования холдинга результаты не заставили себя ждать. Снизилась нагрузка на бюджет республики, значительно вырос доход от рекламной деятельности, улучшился контент печатных изданий, что позволило увеличить читательскую аудиторию. Сейчас холдинг является лидером на рынке печатной продукции и не собирается останавливаться на достигнутом. Помимо газет под управлением холдинга работает два сетевых ресурса. Один из них — электронный справочник «Все о ДНР», который успел завоевать доверие наших жителей.

— И в связи с этим какова, на ваш взгляд, роль информации, роль журналистов, учитывая все происходящее? В том числе в плане влияния…

— Роль очень велика. Важно ведь не только освещение всего происходящего, но и мониторинг интересов зрительской аудитории. Нужно давать людям ту информацию, в которой они нуждаются. При этом учитывается и удобный для разных слоев аудитории формат и формирование контента. Я внимательно слежу за происходящим в медиа — и в информационном плане, и в медиабизнесе, который является отражением того, насколько востребован тот или иной информационный посыл.

Интерес, приходится это констатировать, падает. Снижается и смотрибельность телеканалов, и прочтение газет. Но тут надо понимать, что во всем мире происходит снижение рентабельности в этой сфере, в том числе — у серьезных мировых корпораций. В связи с этим меняются акционеры, направления, происходит переход на интернет-ресурсы.

Тем не менее, нужно отметить, что в республике информация несмотря ни на что востребована. Наши люди с интересом смотрят телевидение, слушают радио, читают газеты. Всегда, работая в информационном поле, важно знать, где твоя аудитория, как с ней работать, какие использовать информационные посылы для того, чтобы это было честно и эффективно. Мы, безусловно, понимаем, кто наш основной читатель, зритель и слушатель.

— То есть роль СМИ серьезная?

— Да, роль журналистики у нас велика. Хотя бы потому, что на сегодняшний день, чтобы пробить окошко в мир, усилия надо прикладывать раз в 5-7 больше, чем раньше. Дело в том, что не все нас хотят слышать, не все нас хотят видеть. И тут возрастает важность профессиональной подачи материала.

— С какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего?

— Одна из основных проблем — дефицит профессиональных кадров. В 2014 году с территории ДНР выехало очень много журналистов. Я многих знаю, в курсе, кто работает на Украине, кто — в России. У нас, скажем, были телевизионные каналы, которые хорошо финансировались определенными финансовыми кругами. Они переехали в Киев и забрали с собой всю команду. В результате профессиональных телевизионщиков тут осталось немного. Соцсети на тот момент были развиты слабо. Сейчас мы активно занимаемся развитием этой сферы.

— Но ведь в Донецке журналистов сейчас немало. Я лично многих знаю…

— Парадоксальность в том, что на смену профессиональным журналистам пришли обычные ребята, которым было небезразлично происходящее. Постепенно все выравнивалось. Сейчас мы активно посылаем людей учиться в ведущие российские СМИ. Журналисты накапливают опыт. Если вы раньше листали наши газеты, вы увидите разницу. Да, есть трудности, да — не все идеально. Но уровень изданий растет. То же самое касается и телевидения. Нам удалось улучшить качество вещания, переформатировать эфирные сетки, появилось много новых передач, вырос уровень ведущих. Учитывая потребности жителей, мы запустили разговорное радио «Республика». Аналитический формат передач позволяет нашим людям быть политически информированными. А благодаря восьми часам в день собственного разговорного контента у радио сформировалась своя целевая аудитория. Специалисты всех наших СМИ очень активны, они постоянно развиваются, перенимают опыт российских коллег.

— Видите ли вы угрозу традиционным СМИ со стороны социальных сетей?

— Знаете, недавно на встрече со слушателями инфошколы девушка задала мне этот вопрос. Я ей ответил просто: журналистику может победить только профессиональная журналистика. Да, многое нужно переформатировать, чтобы технология работала. Вы же сами, как профессионал, понимаете, что сейчас журналистика разделена на две части. С одной стороны — собственно журналистика, а с другой — технология. Чтобы раскрутить сайт, нужно использовать определенные методы, но и здесь работают профессионалы, правда, в другой области, смежной с журналистикой. Нельзя не сказать, что интерес к традиционным СМИ снижается. Сейчас растет увлечение социальными сетями и мессенджерами. Но журналистика остается журналистикой! Не знаю, как вы, а я подписан на массу Telegram-каналов. Но заметно же, где пишет профессионал, а где — из серии «что вижу, о том и пою». Или все время нас пытаются давить разного рода «инсайдами», которые, как правило, ими не являются.

— Вы упомянули инфошколу — то есть активно занимаетесь развитием молодых кадров?

— Да, мы постоянно сотрудничаем с «Молодой Республикой». Это их детище. Здесь очень важно, что инфошкола — это проект даже не для студентов, а для школьников старших классов, мечтающих стать журналистами. То есть уже на первый курс направления журналистика донецкого национального университета, который готовит для нас кадры, эти ребята приходят подготовленными. Инфошкола дает им возможность разобраться в себе и, разумеется, хорошую стартовую базу.

Что касается молодых специалистов, то в этом году мы совместно с министерством образования и науки открыли на базе национального университета «Высшую школу журналистики». Это направление позволит повысить квалификацию наших работников СМИ, а значит — вывести на новый уровень республиканские информационные ресурсы. Чем сильнее кадровый потенциал, тем качественнее и профессиональнее наши СМИ. А это популярность и признание как у граждан республики, так и за ее пределами.

Для студентов кафедры журналистики университета всегда открыты двери наших предприятий для прохождения практики. Кстати, несколько человек, которые проходили практику в нашем министерстве, были трудоустроены, в том числе и на наши подведомственные предприятия.

— А если сравнить с ситуацией на Украине?

— Насчет тех, кто уехал в тот же Киев. Я, зная этих ребят, понимаю, насколько им тяжело. Дело в том, что на Украине, конечно, есть профессиональные, честные журналисты, которые работают, отдавая всего себя. Но профессия там страшно монетизировалась. Сейчас на Украине востребован тот, кто делает классные материалы под заказ. Есть определенные финансовые круги, формирующие свой социальный и политический имидж, и журналист им нужен для выполнения заказа.

Проблема в том, что когда журналистика как таковая не востребована, почти все переходят на монетизацию — больше становится исполнителей. И заказчик в таком случае может платить значительно меньше.

— Конкуренция…

— Я бы не называл это конкуренцией. Потому что в такой ситуации зачастую побеждают не профессионалы, а те, кто может быстро сделать актуальный рерайт и т. д. Слепил, разогнал по сети и готово.

У нас же те ребята, кто остался, работают профессионально, хотя многие из них в журналистику пришли совсем недавно. В любой информационной войне всегда побеждает правда, как бы тяжело ни было. Фейки и ажиотажные, пустые, по сути, новости конечно возбуждают сознание. Но человек на подсознательном уровне все равно возвращается к достоверным источникам. Вместе с тем, правде тяжелее всего пробиваться!