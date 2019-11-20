«Тимур и его команда» на новый лад: Олег Рой снимает мультфильм о героях-юнармейцах

Российский писатель и сценарист Олег Рой взялся за анимационный проект «Стражи», в котором прототипами главных персонажей стали участники молодежного патриотического движения «Юнармия». В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей продюсер раскрыл некоторые подробности сюжета нового российского мультфильма и рассказал, как в творческом процессе его создания участвует министерство обороны РФ.

— Олег Юрьевич, у вас такая активная писательская жизнь, собственная студия и мультфильмы — как вас связало с темой «Юнармии»?

— Можно сказать, я это сделал самостоятельно. Около двух лет назад я вошел в попечительский совет пансиона воспитанниц Минобороны и стал плотно общаться с офицерами, которые каждый месяц приходят к детям и помогают им своим личным примером, историями, присутствием. Недавно открывали такой же пансион в Петербурге, и там я два часа провел на встрече с детьми — их было около 750 человек — девочки, мальчики из военных училищ, которые приехали к ним в гости. Эта атмосфера вернула меня в то время, когда я мальчиком прочитал книгу Гайдара «Тимур и его команда». Она была идеологически правильно выстроенная, но при этом восхищала и вдохновляла.

В то время ты всегда находился в социуме со своей системой общения, нравственности, правил. Все это так органично ложилось в твою жизнь, что ты четко понимал: дорогу на красный не переходить, пожилым — помогать, маму — слушаться, уроки — делать, Родину — любить. Уже взрослым человеком я много лет пишу для детей — последние лет 17. В какой-то момент я обнаружил, что мы проваливаемся под чужую идеологию – условно, под марвеловскую, диснеевскую, китайскую, японскую. При этом своя ниша мультфильмов для подростков свободна, никто ее не хочет занимать: она нерентабельна. Раньше для такого периода были «Москва-Кассиопея», «Тайна третьей планеты», «Гостья из будущего». Этот период перехода от детства к отрочеству надо тонко чувствовать. В этот момент мы хотим ребенка, входящего во взрослую жизнь, как-то к ней подготовить. «Маша и медведь», по моему мнению — это мешком по голове для маленького человечка. «Богатыри», которых я уважаю, сам смотрю с удовольствием и жду каждый год — это тоже очень взрослый мультик.

— И Вы решили вернуться к Гайдару?

— Да, мне это стало интересно. Мы все думаем: где мы теряем наше поколение? В какой момент? Похоже, что между 5-м и 11-м классом, а почему? Историю мы всю переписали: в каждой школе, в каждом регионе учитель может ее по-своему трактовать, со своим учебником. Мы стали забывать о своих героях, подменять события. И вот мы уже то ли участвовали во Второй мировой, то ли не очень… то ли было татаро-монгольское иго, то ли нет… И в Ледовом побоище уже не уверены… Все неоднозначно, и этим мы запутываем маленького человечка.

В этом возрасте он попадает в социальные сети и может напитаться информацией отовсюду. Если при этом у него есть собственная база, он просто дополняет ее, а если нет — подменяет то, что должны были дать ему мы — взрослые. И вот уже в каждом фильме мы видим: если что в мире плохо, то за этим злом стоит русский. На нас сбросили все плохие стереотипы, а нам это нравится, мы это еще и культивируем. Мне было важно найти «свое», и отправной точкой были «Тимур и его команда». Я подумал — если мы так любим супергеройствовать, то почему у нас не могут быть собственные подростки-супергерои? И они не потому супергерои, что кого-то паук укусил, а другой выпил зелье или был на АЭС, когда та взорвалась... Нет, супергеройство у «Стражей» — это дружба. Это любовь к родине, это вера в себя. Вера в то, что мы нужны своей стране, что мы все вместе способны что-то решать. Вера в то, что я и мои друзья можем что-то в лучшую сторону поменять во всем мире. Можем чуть предостеречь зло, если оно слишком высовывается. В «Стражах» герои не будут напрямую участвовать в прямом конфликте: не будет сражений, убийств.

— Но их мир — фантастический, на манер современной фантастики?

— Да, по сюжету это недалекое будущее, где профессор Виноградов построил бункер, в котором спрятал множество технологий, а после пропал. Что-то он никому не показывал, что-то находилось еще в стадии эксперимента. В этом бункере есть технологии, которых не существует в обычном мире, и ребята получили к этому доступ. Они начинают осваивать технологии постепенно, приумножая свои способности и приключенческий потенциал мультфильма. По легенде, профессор знал этих мальчишек и девчонок — они дружили с его сыном — и тайно сделал им аватары, которые могут все. Но есть такая особенность: чтобы аватар чему-то новому научился, тебе самому надо развиваться. Невозможно спихнуть все на аватар, а самому сидеть и ждать. Если в тебе не будет какого-то качества, то и в аватаре его не будет никогда. Аватары могут вступать в боевые конфликты, но управляют ими дети. И если ребята понимают, что чрезмерное наказание неприемлемо с точки зрения человечности, они, конечно, остановятся.

— Почему они «Стражи»? Что они охраняют?

— Герои следят за всем, что творится в мире, и участвуют в этом. Виноградов смог искривить время и пространство, поэтому они также могут отправиться наблюдателями в прошлое. Например, испытать на себе переход Суворова через Альпы, увидеть, как матрос Кошка добывает провиант для умирающих от голода товарищей, оборонявших Севастополь.

Эта же технология переносит их в кабину летчика Чкалова, на льдину вместе с экспедицией, которая ждет застрявшие во льдах ледоколы. Что мне очень важно: я хочу, чтобы этот проект не был примитивным. Не просто «а давайте аватарами повоюем со злом». Нет. Чтобы узнать, как действовать во льдах, давайте обратимся к челюскинцам, давайте узнаем, как справлялись знаменитые предки. Мы покажем детям братьев Черепановых, покажем Попова и других наших ученых-изобретателей. За 22 минуты одной серии нам нужно много им дать.

— Насколько очевидно будет прочитываться образ юнармейцев в мультфильме? И как на проект влияет участие Минобороны?

— Когда мы впервые обсуждали эту идею с Сергеем Шойгу, Андреем Каратполовым, Татьяной Шевцовой, они говорили о том, чтобы узнаваемость образа юнармейца была от 90 до 100%. Мы сделаем ассоциативным и узнаваемым их внешний вид. Я также думал о том, что юнармейцы совершают подвиги во имя других, рискуя жизнью, и мы уже теряем ребят. По сюжету внутри бункера может быть стена почета, на ней гореть свеча и стоять иконка. А в диалоге может кратко звучать история того, кто погиб. Это секунды, но они есть, и они про реальную историю юнармейцев.

Конечно, мы можем по-своему отрисовать образы, но будем бережно относиться к символике. Какое бы ни было будущее, менять в нем флаг, герб, карту страны и государственные символы я не имею права и не хочу. Когда я столкнулся с представителями Минобороны в этом творческом процессе, я понял, как живо они этим интересуются. Им важно создать среду, в которой можно воспитать полноценного человека для будущего общества. Они сами — родители, они смотрят на два шага вперед на поколение вокруг своих детей и внуков.

Сейчас наивно думать, будто ты можешь вырастить своего ребенка без влияния окружающей среды. Хочешь быть уверенным в будущем своего ребенка — меняй и среду вокруг него. У этих людей есть желание и возможности на это влиять. Вряд ли такие творческие проекты входят в их обязанности — скорее, это их человеческое отношение. И здорово, что они, пользуясь своей состоятельностью в системе, правильно это используют. Делают ли так в других странах? Фильм «Трансформеры» профинансирован Пентагоном. Там в структуре военного ведомства есть огромное сообщество аниматоров, художников, айтишников, они работают на подобную продукцию. Неудивительно, что в каждой серии марвеловских фильмов везде на дальнем плане развевается американский флаг. Они хорошо понимают, почему они это делают. И правильно. А мы боимся.

— Боимся, потому что не хотим слишком навязанного «ура-патриотизма».

— Да, поэтому я хочу создать, в первую очередь, просто классный мультфильм. Я не собираюсь оборачивать героев в наш флаг и кричать в каждом кадре «Я люблю свою Родину». Я хочу, чтобы это было тонко. Чтобы молодой человек увидел юнармейца на улице и подумал: «Где я его видел? А, в «Стражах»!». Вот так хочу, а не в лоб.

— Это амбициозная творческая задача, разве нет?

— Да, но у меня есть и инструментарий для нее — хорошая литература, мое умение писать, дополненная реальность, современная сумасшедшая компьютерная графика. Я знаю, как сделать, чтоб подростку было интересно. У нас универсальная команда — историк, фантаст, хороший сценарист и режиссер. Три участника проекта уже сделали отличные работы для Netflix, так что это не тот сериал, который делается «на коленке». Я намерен получить на выходе качественный международный анимационный контент. Я хочу, чтобы его забрал себе Китай — там же 184 млн пионеров, это почти как вся наша страна. Пусть одним из наших героев будет китайский мальчик Ли. Он придет с проблемой, наши ребята помогут ее решить, и эта дружба между ними останется навсегда.

Чем хороша конструкция «Стражей» — мы всегда можем добавлять туда персонажей, которые нам интересны. Можем разбрасывать артефакты по тем странам, которые нам интересны, и познавать их через мультфильм. Можем показать подросткам те страны, у которых интересное будущее — Индия, Саудовская Аравия, Пакистан, Китай. В сценарии может появиться кто угодно — пусть это будет интернациональный проект. «Стражи» объединят подростков всех стран, у которых есть мечты, планы, проблемы. На недавней презентации в Каннах я представлял этот и другие свои проекты — в том числе, для самых маленьких. И подумал о том, что если «Стражи» хорошо пойдут, то можно будет собрать суперкоманду из их братьев и сестер и сделать «Стражей» для самых маленьких. Такие полномасштабные проекты для детей очень интересуют Китай, они очень нужны и нам. Для меня Родина, флаг, гимн, герб, президент много значат — и это не высокопарные слова. Я живу здесь, я люблю свою страну и хочу искренне и качественно передать эту любовь подросткам. Надеюсь, у нас это получится.