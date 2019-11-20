Первые гастроли балета-притчи «Три маски короля» состоятся в Петербурге

На этой неделе, 21 и 22 ноября, на второй сцене Мариинского театра выступит одна из мощнейших классических балетных трупп за пределами Москвы и Петербурга — Самарский театр оперы и балета. Он покажет премьерный спектакль петербургского хореографа Юрия Смекалова «Три маски короля».

Мужской спектакль о всевластии

Современный драмбалет о стремлении мужчин к власти Юрий Смекалов поставил по рассказу петербургского мецената и основателя театра «Килизэ» Вячеслава Заренкова. Он доработал сюжет и создал балет-притчу — философское размышление о вечном стремлении к обладанию и контролю, о социальных масках, заложником которых становится человек.

«Три маски короля» напоминают известные антиутопии: в фантастическом Королевстве введено табу на искренность и свободу и каждый житель вынужден носить маску. Но раз в столетие рождаются правители, которые могут бросить вызов жестокой системе. Возможно ли ее изменить? Удастся ли революционерам освободить людей от масок расчета и жестокости?

Одна из самых мощных российских балетных трупп

Для артистов театра «Три маски» стали тоже своеобразной революцией. Постановка Смекалова — первая за 50 лет мировая премьера в Самарском театре, созданная по современному произведению и с оригинальной музыкой композитора Михаила Крылова, в спектакле задействована вся труппа театра. Создатели используют не типичный для балета прием: симфонический оркестр под руководством Евгения Хохлова совмещается с электронной музыкой, за которую отвечает Влад Жуков.

««Три маски короля» в Самарском театре оперы и балета — вызов для всей труппы, у которой до сих пор был небольшой опыт в современной хореографии. Поэтому мы все ощущали азарт и драйв — хотелось преодолеть ограничения в движении, расширить знания о танце», — рассказал Федеральному агентству новостей Смекалов.

Эти гастроли можно назвать визитом на «вторую родину» постановки. Большую часть создателей прекрасно знают петербургские зрители. Юрий Смекалов — солист и хореограф Мариинского театра, выпускает независимые проекты вместе со своей MAD Company. Композитор Михаил Крылов — художественный руководитель театра «Килизэ», много лет проработавший на ленинградском радио. Автор идеи и соавтор либретто Вячеслав Заренков — основатель международного социально-культурного проекта «Созидающий мир», одноименного благотворительного фонда и театра «Килизэ». Декорации к спектаклю создал Народный художник России и главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев.