Москва, 19 ноября. Фонд защиты национальных ценностей отреагировал на очередные обвинения во «вмешательстве» российских социологов в ливийские выборы, высказанные связанным с террористическими группировками Правительством национального согласия (ПНС).

Глава МВД так называемого ПНС Ливии Фатхи Башага нагло искажает факты о российских социологах, которые приехали в Ливию ради исследования. Он также пытается убедить общественность в том, что россияне якобы хотели повлиять на избирательный процесс в республике и заполучить данные о военных операциях преступников из ПНС Ливии. К тому же, как утверждает Башага, россияне якобы выполняли в Ливии задание от ЧВК «Вагнера».

Однако в действительности все было по-другому. Известно, что россияне прибыли в Ливию с согласия захвативших Триполи бандитов, и все их действия были согласованы с представителями местных властей, да и последние сами участвовали в исследовании в качестве экспертов.

Примечательно, что изначально Башага обвинил россиян во «вмешательстве» в президентские выборы, а затем изменил сведения, заявив, что речь идет о муниципальных выборах.

«Более того, представители ПНС откровенно «путаются в показаниях». Когда летом 2019 г. стало известно о захвате россиян, власти Триполи начали уверять общественность в том, что социологи якобы намеревались повлиять на ход выборов президента, — заявили в ФЗНЦ. — Вероятно, ливийские официальные лица были вынуждены изменить риторику после того, как стала известна правда: никаких выборов главы государства в охваченной войной Ливии не запланировано, более того – не существует даже закона о выборах президента».

Впрочем, заявление Башаги можно поставить под сомнение в силу его запятнанной репутации. Глава МВД ПНС Ливии известен своими связями с радикальными группировками, которые причастны к систематическим похищениям и пыткам жителей Ливии. На счету у подчиненных Башаги также политические и религиозные гонения, работорговля, наркоторговля и ряд других преступлений. Развитие карьеры Башаги позволяет сделать вывод, что он является доверенным лицом США и НАТО в ПНС Ливии, и вопрос о его независимости как политика соответственно сходит на нет.

В ФЗНЦ считают, что очередные голословные обвинения ливийских террористов — попытка Триполи реанимировать историю с «вмешательством» и уйти от ответственности за грубые нарушения норм международного права.

«Пытаясь выйти из-под удара, представители ПНС выстроили целую мифологию «российского заговора», в том числе надеясь угодить своим покровителям в Вашингтоне. Однако они уже пытались прибегнуть к такого рода «рецептам» ранее, и реакцией на это стало единодушное осуждение со стороны государств Африки», — добавили в организации.

В конце весны 2019 года российские исследователи — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан — были похищены структурами ПНС Ливии. Специалисты изучали для ФЗНЦ расстановку политических сил в стране и никоим образом не вмешивались в избирательный процесс в государстве. В настоящее время россияне находятся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которая контролируется боевиками местного бандформирования RADA — структура «МВД» ПНС Ливии. Боевики из RADA получили известность благодаря жестоким и кровожадным действиям: их обвиняли в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.