Сирия, 19 ноября. Курдские боевики обстреляли жилые кварталы города Азаз из минометов - есть жертвы среди населения. Отряд международной коалиции совершил десантную высадку на севере Хасаки и арестовал двух мирных жителей поселка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Латакию в районе города Кабана.

«Исламское государство1»: подозревается в совершении серии нападений на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают линии обороны в районе Туркоманских гор на севере Латакии.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли из миномета город Азаз и подозреваются в минировании мотоцикла, взорвавшегося в Джераблусе на севере Алеппо.

Международная коалиция: совершили десантную высадку в Хасаке и нанесли авиаудар после того, как арестовали двух мирных жителей.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) и союзного ополчения. Самолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет в район города Кабана, который находится на высотах Курдских гор и в настоящее время оккупирован джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как сообщают медиаресурсы боевиков оппозиции в районе Туркменских гор боевикам оппозиции удалось поразить ракетным ударом боевую позицию сирийской армии, в результате чего пострадали также солдаты, которые находились на передовой, как передает портал Step News.

Провинция Алеппо

На востоке провинции в городе Джараблус взорвался заминированный мотоцикл, как сообщает местный источник в сети Twitter (@masarpressnet). Четверо человек получили ранения. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека узнала, неизвестные боевики на мотоцикле открыли огонь по машине с ополчением протурецких фракций у мечети Кубер в районе города Аль-Баб. Так как оба города заняты формированиями лояльных турецкой армии, под подозрением находятся курдские радикалы, которые совершают ежедневные вылазки в районы их контроля.

Как сообщает новостной агентство Jisr TV, отряды курдских радикалов тем временем отрыли огонь из минометных установок на севере провинции в городе Азаз, в результате чего пострадали мирные жители.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мирный житель был застрелен группой неизвестных в поселке Джейдет на востоке провинции, как передает информагентство Masar Press Net. В городе Шхиль также совершили нападение на мирного жителя неизвестные - мужчина был застрелен на улице рядом со своим домом из пистолета с глушителем. В соседней деревне Хариджа убита без причин неизвестным женщина, которая работала учителем и являлась одним из членов гражданского совета SDF в городе Ас-Сувар. Курдские боевики подозревают, что нападения совершают боевики из числа «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Хасака

Сотрудники военной полиции ВС РФ проводит патрулирование на линии разграничения между протурецкими силами и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере провинции, как сообщает агентство SANA.

Силы международной коалиции во главе с США десантировались в районе поселка Тель-Ахмар на юге провинции Хасака. В операции приняли участие несколько вертолетов коалиции, а также экипаж из десятка американских военнослужащих. Как сообщает источник в сети Twitter (@HoseinMortada), американские военнослужащие задержали двух мужчин, братьев. Причины задержания не сообщаются. После задержания вертолеты нанесли по поселку авиаудар.

Американские военнослужащие также были замечены на дороге у поселка Аль-Кахтания, о чем также сообщает источник. Утром над Хасакой были замечены самолеты американской разведки. Напомним, что Пентагон заявил о намерении расширить границы своей контртеррористической операции из Дейр-эз-Зора в Хасаку.

1 Организация запрещена на территории РФ.