Главные новости 19 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 19 ноября.

Дочерняя компания РЖД показала макет нового плацкартного вагона с индивидуальными шторками и шкафчиками. РЖД представили прототип нового плацкартного вагона.

Под машиной Lada Largus, которая стояла на парковке, провалился асфальт. Двое заживо сварились в провалившемся в яму с кипятком автомобиле в Пензе.

Украина готова к отопительному сезону, даже если Киев не продлит контракт с «Газпромом», заявили в Минэнерго. Глава Минэнерго Украины оценил готовность страны к отопительному сезону.

Израильский эксперт Яков Кедми объяснил, почему Киев всячески стремится провести встречу в «нормандском формате». Кедми объяснил, почему Зеленский «рвется» на саммит в «нормандском формате».

Украина отказалась принимать предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта, назвав его «неприемлемым». Глава Минэнерго Украины заявил, что предложение «Газпрома» по транзиту неприемлемо.

Фанаты не сразу узнали любимую исполнительницу с новой прической и в леопардовом манто. Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун.

Польское издание описало два возможных сценарий военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. Польские журналисты назвали два возможных сценария войны России и США.

Программа визита Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит в «нормандском формате», в настоящее время прорабатывается. Программа поездки Путина на «нормандский саммит» прорабатывается.

Украина назвала «неприемлемым» предложение «Газпрома». Самолет с 32 российскими детьми прибыл в Москву из Ирака. Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену. Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска. События дня. ФАН-ТВ.

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Актера Соломина экстренно госпитализировали в Москве.