Удмуртский патологоанатом развенчала мифы о морге

Ижевск, 19 ноября. Гистолог патологоанатомического отделения Анастасия Сунцова рассказала про самые известные мифы о морге. По ее словам, там работать не страшно.

Девушка призналась, что ей давно хотелось поделиться своими мыслями о работе. В своем блоге в Instagram Сунцова пишет, что в морге нет резкого запаха.

«Запах — смешение совершенно разных ароматов, специфический такой, въедается в одежду. Не скажу, что он неприятный, но и не цветочки», — пояснила специалист, ее цитирует «Ридус».

Гистолог пояснила, что пахнет химическими реактивами и бактерицидными препаратами. При этом у тел есть запах, он зависит от того, при каких обстоятельствах скончался человек.

Сунцова добавила, что еще один миф о моргах — большое количество трупов на каталках. На самом деле, мертвые находятся в отдельных комнатах. Их перевозят в смотровую только для вскрытия.

В остальное же время специалисты работают с тканями, проводят исследования. Такой работы даже больше, отметила патологоанатом.

По ее словам, сложнее всего находиться не с мертвыми, а присутствовать при опознании. Трудно видеть боль людей, которые потеряли близких, сказала Сунцова.