Россияне высмеяли необычный наряд Рудковской на балу Tatler

Москва, 19 ноября. Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская озадачила поклонников необычным нарядом с трехметровым шлейфом на балу дебютанток Tatler.

Светская львица опубликовала в Instagram фотографии, сделанные, судя по всему, дома и уже на самом торжестве. Рудковская позирует в платье ливанского дизайнера с кружевом пудрового цвета, трехметровым шлейфом и перьями.

«Telegram-канал «Татлер-батлер» не ошибся, решилась все-таки на кутюрное платье от Georges Hobeika c 3-x метровым шлейфом на Татлер бал. Гулять так гулять, тем более, когда тебя снимает «ЯнаСупер», — написала 44-летняя знаменитость.

Многие поклонники звезды оставили под публикацией Рудковской многочисленные комментарии, отметив, что платье звезда выбрала роскошное.

В то же время ряд интернет-пользователей не поняли наряд теледивы. Многие россияне посчитали, что платье предназначено не для выхода в свет, а совершенно для других целей, например, мытья полов.