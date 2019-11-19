Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россияне высмеяли необычный наряд Рудковской на балу Tatler

414
0 Оставить комментарий

Россияне высмеяли необычный наряд Рудковской на балу Tatler

Москва, 19 ноября. Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская озадачила поклонников необычным нарядом с трехметровым шлейфом на балу дебютанток Tatler.

Светская львица опубликовала в Instagram фотографии, сделанные, судя по всему, дома и уже на самом торжестве. Рудковская позирует в платье ливанского дизайнера с кружевом пудрового цвета, трехметровым шлейфом и перьями.

«Telegram-канал «Татлер-батлер» не ошибся, решилась все-таки на кутюрное платье от Georges Hobeika c 3-x метровым шлейфом на Татлер бал. Гулять так гулять, тем более, когда тебя снимает «ЯнаСупер», — написала 44-летняя знаменитость.

Многие поклонники звезды оставили под публикацией Рудковской многочисленные комментарии, отметив, что платье звезда выбрала роскошное.

В то же время ряд интернет-пользователей не поняли наряд теледивы. Многие россияне посчитали, что платье предназначено не для выхода в свет, а совершенно для других целей, например, мытья полов.

«Можно на шлейфе и мужа с детьми покатать», — написал пользователь с ником sandi_5848.

«Перьев на голове не хватает…» — указал vladislavapel.

«Здорово! Заодно и пол подметет. Я без злости, просто такая мысль приходит при виде шлейфа», — пошутила tv.kolesova.

«Что это? Вы считаете, это красиво? Ужасно. Большая безвкусица!» — написал  goldappelmk.

«Как служанка в хозяйском платье», — указал travel_beaty_.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров