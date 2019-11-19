Поклонники экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева не пришли на могилу в день его рождения

Москва, 19 ноября. Российский певец и актер, солист популярной группы «Иванушки International» Олег Яковлев оказался забыт поклонниками спустя два года после смерти. Об этм рассказал продюсер Андрей Загорский.

В день рождения Яковлева он навестил могилу исполнителя на столичном Троекуровском кладбище, 18 ноября певцу могло бы исполниться 50 лет. Загорский был удивлен, что для подсчета посетителей захоронения звезды ему хватило бы пальцев одной руки.

Продюсер рассказал, что насчитал на могиле бывшего «Иванушки» не более пяти человек.

«Куда делся миллион поклонников Олега Яковлева?», — задался вопросом собеседник Nation News.

Напомним, певец скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в одной из клиник Москвы. Причиной смерти была названа остановка сердца. В течение нескольких дней до этого он находился в критическом состоянии в реанимации. Менеджер и гражданская супруга Яковлева Александра Куцевол говорила, что медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Музыканта похоронили на известном Троекуровском кладбище. В последний путь его провожали долгими аплодисментами.

Исполнитель оставил завещание, согласно которому все его имущество досталось племяннице Татьяне Яковлевой и другу Роману Радову. Куцевол неоднократно пыталась оспорить завещание бывшего мужа в суде, но иск отклонили.

Племянница известного певца и его наследница заявила, что в смерти Яковлева виновата Куцевол. В одном из телешоу она рассказала, что медики не проинформировали ее о госпитализации тяжелобольного артиста. По словам родственницы, Куцевол пришла в больницу, представилась его гражданской женой и дала разрешение отключить экс-вокалиста «Иванушек» от аппарата ИВЛ.