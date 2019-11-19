Премия Магнитского не смогла вернуть популярность почти отправленной в отставку Соболь

Москва, 19 ноября. Вручение премии имени Магнитского юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любови Соболь — всего лишь попытка реанимировать популярность протеже Алексея Навального после провала во время избирательной кампании в Мосгордуму летом этого года.

В минувшую пятницу в Британии состоялось одно из самых значимых для либералов событий. Премию вручали журналистам, активистам и известным антироссийским деятелям. Удостоилась награды в 2019 году и Соболь.

Примечательно, что получение ею премии практически никак не освещалось даже либеральными СМИ. Юрист сама рассказала о событии, и то всего одним постом в соцсетях. Журналисты предположили, что Соболь оказалась всеми забыта после провала на выборах в Мосгордуму. Кто-то решил, что другие лауреаты премии затмили юристку, а некоторые предположили, что западные спонсоры просто решили не выделять деньги на ее раскрутку.

Однако, как пишет «Политика Сегодня», дело совсем в другом. Соболь известна лишь по некоторым передачам на «Навальный Live», да многочисленным истерикам во время избирательной кампании в Мосгордуму. Соболь запомнилась по организации незаконных акций, мнимой голодовке, штрафам в целом на 1,2 миллиона рублей, испорченным москвичам выходным, эксплуатации инвалидов, выходкам в избирательной комиссии и ЦИК, а также по подделке подписей.

При этом в целом избирательная компания Соболь была лишь инструментом для раскрутки ФБК. Из юристки пытались сделать героиню и правозащитницу, однако план провалился, его не спасло даже присвоение статуса «женщины года» на страницах иностранных СМИ.

Маловероятно, что теперь западные спонсоры станут тратить средства на продвижение провалившей выборы Соболь. В первую очередь потому, что сам Навальный уже сменил вектор деятельности — сейчас он больше ориентирован на прямой контакт с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Последний вовсю заявляет о «позитивном» опыте противостояний граждан с полицией в Гонконге.

Навальному не нужны посредники в лице Соболь или, к примеру, главы его штаба Леонида Волкова. Они требуют денег, а на деле не способны повести народ за собой. Многие эксперты отмечают, что в итоге одиозный блогер избавится от юристки, которой только и останется, что вести передачи на YouTube.

Информацию о том, что Навальный планирует отправить Соболь в отставку по причине увеличивающихся провалов и отсутствия денег подтвердил ранее информированный источник среди сотрудников ФБК. По его словам, Навальный регулярно в открытую срывается на юристке, постоянно угрожает ей расправой и не берет на совещания.

Ранее редакция Федерального агентства новостей решила разобраться, какие законы нарушала за последнее время Соболь и что за это грозит. Юристка, к примеру, не только призывала к свержению власти, но и многократно нарушала правила проведения массовых мероприятий.