Участник боевых действий в ДНР оценила создание приложения для медиков

Создание специального приложения для медиков, работающих в обстановке боевых действий, терактов и других чрезвычайных ситуаций — часть мировой практики, внедрение которой в Донецкой Народной Республике можно только приветствовать. Об этом Федеральному агентству новостей заявила известный специалист в области тактической медицины, участник боевых действий в Донбассе, медик третьей бригады Народной Милиции ДНР (Горловка) Людмила Гришина.

«Все, что делается для облегчения оказания помощи бойцам и пострадавшим в различных экстремальных ситуациях, — это правильно и похвально, — уверена Гришина. — За рубежом эта практика применяется довольно давно, там в специальных машинах можно подключиться к Интернету, передать все жизненно важные показатели пострадавшего специалистам, которые находятся далеко от места происшествия, и получить в онлайн-режиме консультацию, что делать в той или иной ситуации. Очень хорошо, что у нас в Донецке разработали такое приложение, идея очень хороша, теперь главное — испытать ее в деле».

При этом собеседница ФАН пожелала жителям региона, чтобы подобные приложения приходилось использовать как можно реже.

«Желаю всем моим землякам, и медикам, и всем мирным жителям, и защитникам скорейшего мира!» — сказала она в завершение беседы с ФАН.

Напомним, что в ДНР завершается создание приложения для Android, которое позволит врачам быстрее ставить диагноз и начинать лечение в экстремальных ситуациях, прежде всего, на передовой. Об этом объявил проректор по международным связям и инновационной деятельности Донецкого национального медицинского университета имени Горького, доктор медицинских наук Андрей Колесников.

По его словам, приложение, работа над которым велась три года, начнет использоваться уже зимой. Первыми его опробуют на себе медики скорой.