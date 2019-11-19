Главврач из Челябинска решил устроить личную жизнь своих сотрудниц с помощью военных

Челябинск, 19 ноября. Главный врач детской городской клинической поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий решил позаботиться о своих «свободных» сотрудницах и найти для них мужей среди военных с помощью «Ярмарки женихов». Об этом он написал в приглашении, адресованном начальнику местного филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

Внимательный руководитель объяснил, что в поликлинике большое внимание уделяется работе с коллективом, который преимущественно состоит из женщин в возрастном диапазоне от 20 до 40 лет.

«По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медицинскими сестрами. Но у нас есть 25 незамужних дам», — обозначил проблему Рыжий.

В связи с этим главврач предложил начальнику местной академии отобрать 25 «оригинальных, перспективных и самое главное — желающих создать семью» военных от 20 до 40 лет и устроить «Ярмарку женихов», на которой «дамы» из поликлиники смогут познакомиться с «неженатыми» мужчинами-представителями учебного учреждения.

Необычный подход Рыжего к устройству личной жизни коллег отметили в областном Минздраве.

«Серьезно к этому относиться, конечно, не стоит, но подход креативный», — рассказала Ura.ru пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

Стоит отметить, что сотрудники поликлиники, главврач которой решил заботливо решил устроить сводническое мероприятие, инициативу с удовольствием поддержали.

«Мы о таком не слышали, но идея хорошая. Пусть люди счастье найдут», — сообщили в службе неотложной помощи поликлиники.

«Ярмарка женихов» — не первая креативная инициатива Рыжего. Два года назад изобретательный главврач презентовал педиатру поликлиники велосипед, чтобы тот мог быстро добираться на вызовы к детям до трех лет и успевал посещать больше больных.