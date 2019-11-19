Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

Москва, 19 ноября. Народная артистка России, телеведущая Ангелина Вовк возвращение Софии Ротару на российскую сцену.

Ранее стало известно, что София Ротару выступит на российских новогодних шоу, а также планирует принять участие в съемках телепередачи «Песне года». Кроме того, Ротару может стать участницей фестиваля «Легенды Ретро FM» и готова выступить на корпоративах в Москве.

При этом в декабре 2018 года Ротару отказалась выступать в России в связи с введением военного положения на Украине. Позднее певица заявила, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать своих соотечественников».

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги», — пояснила Вовк.

Она также добавила, что у каждого артиста должна быть должна быть твердая жизненная позиция, однако действия Софии Ротару свидетельствуют о том, что певица предпочитает не отягощать себя подобными вещами, передает «Царьград».

«Понимаете, должна быть и совесть. Она должна подсказывать. Я вот, например, не пойду на концерт Ротару. Хотя я ее очень любила в советское время», — добавила Вовк.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег. По мнению Пригожина, Ротару любит Россию, однако из-за своего украинского гражданства она стала «заложницей» политики.