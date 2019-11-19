Россиян предостерегли от поездок в Ливию и Йемен до нормализации обстановки

Москва, 19 ноября. Ростуризм рекомендовал гражданам РФ отказаться от туристических поездок в Ливию и Йемен до нормализации ситуации в этих странах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что из-за резкого ограничения возможности оказания консульской помощи российским туристам в Йемене и Ливии необходимо принимать меры для обеспечения безопасности и проявлять осторожность при перемещении по территории страны. Кроме того, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туристических услуг в Ливии и Йемене до нормализации обстановки.

Напомним, в Йемене с 2015 года продолжаются военные столкновения. На одной стороне выступают повстанцы-хуситы при поддержке Ирана, Эритреи и КНДР (все указанные страны оспаривают свое участие в конфликте). На другой — правительственные силы при поддержке Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Египта, Иордании, Марокко, Сенегала, Судана, Сомали, Пакистана, Италии и США.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Целью ЛНА является освобождение страны от джихадистов, которые оккупировали часть страны после кризиса 2011 года. В апреле текущего года военные ЛНА перешли к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое уличили в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Некоторые СМИ ранее сообщали, что в операции против террористов в Ливии участвует ЧВК «Вагнера», однако доказательств этому нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.