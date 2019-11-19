В Госдуме предрекли ГТС Украины развал без транзита российского газа

Москва, 19 ноября. Газотранспортная система Украины без загрузки российским газом вскоре придет в такое состояние, что ее можно будет разбирать на металлолом. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя последствия вероятного отказа Киева от прямых поставок ресурса из РФ.

Депутат предрек ГТС Украины развал без транзита российского газа. Как отметил Ананских, люди, которые обслуживают газотранспортную систему, в таком случае останутся без работы.

«Киеву нужно посчитать все прямые и косвенные убытки и понять, что для них важнее: синица в руках или журавль в небе», — цитирует его RT.

Ананских добавил, что украинским властям следует спросить у граждан страны, что для них выгоднее: покупать дешевый газ напрямую из России или дорогой через нескольких посредников, передает телеканал «360».

Как напоминает «Ридус», ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель посчитал неприемлемым предложение «Газпрома», сделанное «Нафтогазу» о продлении транзитного контракта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина — Москва готова снизить цену на газ для Киева при прямых поставках на 25%. При этом реверсные поставки ресурса из Европы на Украину невозможны, указал глава государства, а предъявление очередного иска «Нафтогаза» к России только обостряет ситуацию.

Срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах. В начале ноября украинская компания направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома».

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован, и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.