Лондон нужно призвать к ответу за преступления британских военнослужащих в Афганистане и Ираке. Об этом заявил президент АНО «Центр исследований и развития Евразийства», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин. По его мнению, преступления британских военных на Ближнем Востоке нужно вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Пытки, изнасилования, убийства

Ранее телеведущая Марина Ким в своем telegram-канале обратила внимание на материалы BBC и The Sunday Times, в которых британских военнослужащих обвинили в причастности к преступлениям против мирного населения в Афганистане и Ираке. Речь идет в том числе о многочисленных пытках и убийствах. Согласно официальным документам, к которым получили доступ журналисты, командование вооруженных сил намеренно сфабриковало данные, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS.

Кроме того, в публикациях говорится о пытках и изнасилованиях в отношении заключенных — в совершении этих преступлений обвиняют шотландских пехотинцев батальона Black Watch. Также в материалах СМИ содержится информация, что британский спецназ расстрелял четверых несовершеннолетних в Афганистане.

Марина Ким отмечает, что с делом разбиралась прокуратура, однако никто так и не был наказан за убийства. Один из участников расследования позже заявил о давлении британского оборонного ведомства, которые пыталось закрыть «неудобные» дела и не допустить их передачи на рассмотрение суда. Журналистка задается вопросом: почему международное сообщество до сих пор не отреагировало?

Юрий Самонкин считает, что международное сообщество обязано обратить внимание на факты военных преступлений, совершенных британцами.

«Международное сообщество обязано обратить внимание на факты военных преступлений, их следует вынести на обсуждение Совета безопасности ООН», — сказал эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Самонкин отметил, что предоставленная BBC и The Sunday Times информация кажется ему объективной. Он напомнил, что еще в 2003 году под предлогом «борьбы с химическим оружием», которое якобы производили в Ираке, США вторглись в эту страну. Вместе с ними присутствовали солдаты НАТО, в том числе военнослужащие Великобритании.

«Военные преступления имели место еще потому, что цели Запада направлены на раздробление народов ближневосточных стран через экономические ограничения, незаконные рейдерские захваты ресурсов, работорговлю, убийства, изнасилования. Но Великобритания не могла совершать военные преступления без влияния Вашингтона, с которым она действует в едином фарватере внешней политики», — сказал Юрий Самонкин

Он отметил, что по предоставленной СМИ информации следует провести тщательное расследование. Эксперт выразил уверенность, что для привлечения Лондона к ответу за действия британских военнослужащих понадобится проверка со стороны официальных международных ведомств.

Лондон и двойные стандарты

Двойные стандарты — обычное политическое явление в практике Лондона, считает эксперт в области международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук. По его мнению, это свидетельствует о деградации в кругах британской элиты.

«Подобные процессы мы отметили давно, начиная с заявления Мэй о том, что «отравление» Скрипалей стало первым со времен Первой мировой войны фактом «химической атаки» на территории другого государства. Как известно, вину тут же возложили на Россию», — напомнил он.

Николайчук добавил, что бездоказательными обвинениями в адрес России сыпал и бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. В итоге же в СМИ всплыли преступления британских военных в Афганистане. А это, отметил эксперт, выглядит уже символично.

При этом западная пресса активно муссирует фейки о России. Например, в январе 2019 года — спустя несколько дней после того, как Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы — агентство Reuters распространило вброс о ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас. Как выяснилось позднее, материал оказался ни чем иным, как фейкньюс. Информацию, предоставленную Reuters, опровергли не только МИД России и представители Каракаса, но и само издание.

Юрий Самонкин, в свою очередь, обратил внимание, что после того, как Запад начинает нести «ковровую демократию» в другие страны, ничего хорошего в государствах не происходит.

«Страны не развиваются, а деградируют, в них процветает работорговля и бандитизм, усиливаются террористические элементы. Лондон при этом выставляет нас в качестве мирового зла и агрессора, обвиняя в «отравлении» Скрипалей и «влиянии» на Брексит. Все это — откровенная ложь, а СМИ чаще всего замалчивают настоящие преступления», — добавил эксперт.

Самонкин выразил уверенность, что рано или поздно мир узнает реальную статистику военных преступлений НАТО по всему миру. США и их сторонники уже нарушили суверенитет более 50 стран мира, однако до сих по не ответили ни за что.