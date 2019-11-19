Первые электронные паспорта гражданина РФ создадут в 2020 году

Москва, 19 ноября. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что первая партия электронных паспортов гражданина РФ будет создана в течение шести месяцев после Нового года. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Проект электронного паспорта будет реализован в двух формах — пластиковая карта и мобильное приложение.

Первая партия пластиковых карточек с чипом будет насчитывать 100 тысяч экземпляров. Они будут изготовлены в первой половине следующего года.

«Мобильное приложение будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется», — пояснил Акимов.

Он подчеркнул, что для запуска этих проектов необходима модернизация IT-инфраструктуры. Вице-премьер уточнил, что речь в первую очередь идет об МВД РФ.

В беседе с Путиным Акимов также предложил провести общероссийский конкурс на лучший дизайн электронного паспорта. Он пояснил, что для этого ему нужно разрешение главы государства.

«Так как, все-таки, паспорт гражданина — это, в общем, тоже один из символов государства, — заметил он. — [Прошу] провести общенациональный конкурс в первой половине года, чтобы выбрать дизайн, чтобы это было современное решение, красивое, и оно было людьми поддержано».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Акимов курирует тему оказания цифровых услуг населению, цифровизации, транспорта. Это все уложено в соответствующие нацпроекты, заметил пресс-секретарь российского лидера.