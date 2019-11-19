Эксперт обосновал необходимость продаж «красивых номеров» через Госуслуги

Москва, 19 ноября. Четко установленная процедура продажи «красивых» автомобильных номеров в России необходима, чтобы пресечь коррупцию в этой сфере. С таким мнением выступил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в РФ может появиться легальная система покупки «красивых» номеров для авто. По данным газеты «Коммерсантъ», государственные регистрационные знаки будут выдаваться через портал Госуслуг. Предполагается, что номерные знаки будут поделены на обычные и «красивые».

Игорь Моржаретто отметил, что спрос на такие номера есть по всему миру. Например, в ОАЭ их распределяют на аукционе. Моржаретто обратил внимание, что в мировой практике уже существуют установленные процедуры, и «ничего придумывать не надо».

«Можно взять готовый опыт. Но почему-то у нас уже более 10 лет продолжаются бессмысленные споры, хотя по этому поводу есть поручение президента, и даже не одно. Бессмысленные споры о том, что, если мы введем эту процедуру, будет коррупция. Пока не введут эту процедуру, коррупция однозначно будет», — сказал Игорь Моржаретто в комментарии телеканалу «360».

Он добавил, что стоимость «красивых номеров» в России может доходить до миллиона рублей. Он выразил надежду, что процедура приобретения регистрационного знака будет не просто приведена в порядок, но и станет удобной.