Искусственный интеллект в космосе и авиации. ФАН-ТВ

В Московском авиационном институте открылась 6-ая международная неделя авиакосмических технологий «Aerospace Science Week». На мероприятии ожидается цикл лекций от экспертов, 9 тематических секций, более 500 участников из России и 50 представителей 15 стран мира. Авиакосмическую неделю открыла пленарная сессия «Применение искусственного интеллекта в аэрокосмической индустрии».

«Мы исходим из того, что будущее уже началось сегодня, и мы должны строить свои планы, готовить наших студентов к задачам завтрашнего дня. Комплексные исследования будут определять будущее. Искусственный интеллект, междисциплинарные подходы в образовании — все это формирует технологический прорыв, который определяет четвертую промышленную революцию», — заявил Михаил Погосян, ректор МАИ.

Искусственный интеллект — то, о чем все больше говорят в последнее время как о двигателе будущего. Он широко используется в авиационных и космических технологиях. Сейчас ИИ в этой сфере уже может помогать аппаратам совершать посадку, спасать космонавтов, делать съёмки с МКС, управлять воздушным движением. Ежегодно возможности человека усиливаются с помощью новых разработок.

«Автоматизация, роботизация широко входит уже и в производство. В ряде индустрий уже невозможно произвести востребованный продукт без применения современных автоматизированных, роботизированных средств производства», — рассказал Юрий Смирнов, генеральный директор «Остек-Инжиниринг».

Но сейчас человеку все же принято доверять больше, чем роботу. На данный момент автоматизированным системам больше доверяют операции с большими данными, с их обработкой, но последнее решение остается за человеком.

«Если говорить про практическую, ближайшую перспективу применения технологий искусственного интеллекта... Прогресс не остановить, поэтому нужно использовать эти возможности для того, чтобы более эффективно решать те технические задачи, которые сегодня стоят перед разработчиками, в частности, в авиакосмической технике», — считает Дмитрий Стрелец, начальник НИО — 101 МАИ.

Цель международной недели авиакосмических технологий — расширение способов и инструментов научного взаимодействия, определения новых «точек роста» и прорывных цифровых технологий развития в области авиации и космонавтики. По итогам работы конференции будет издан сборник тезисов докладов на английском и русском языках.