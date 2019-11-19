Шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа

Стокгольм, 19 ноября. Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, об этом заявила глава ведомства Ева-Мари Перссон.

«В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам», ― объяснила Перссон.

Прокурор отметила, что не собирается опрашивать Ассанжа. По ее словам, его показания якобы не помогут пролить свет на то, что случилось.

В 2010 году Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Основатель WikiLeaks отрицал все обвинения и назвал их политически мотивированными. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Он был задержан 11 апреля 2019 года по обвинению о неявке в суд после того, как его лишили эквадорского гражданства.

Ассанж получил мировую известность после публикации материалов, разоблачающих преступления США во время операций Афганистане и Ираке. WikiLeaks раскрыл сведения об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также о пытках в американской тюрьме Гуантанамо.

Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что беспокоится за жизнь сына, который уже более девяти лет подвергается преследованиям. Отец основателя WikiLeaks утверждает, что Ассанж может умереть, находясь в заключении.