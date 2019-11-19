Патрушев обсудил Сирию с коллегой из Израиля

Москва, 19 ноября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел встречу с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Главной темой встречи, которая прошла в Москве, стало урегулирование ситуации в Сирии, где с 2011 года идет вооруженный конфликт.

«Отдельное внимание уделили сирийскому урегулированию, а также российско-израильскому сотрудничеству по линии военных ведомств и органов юстиции», — говорится в сообщении.

Стороны в ходе беседы высоко оценили сложившиеся отношения по линии советов безопасности РФ и Израиля, отметив, что это способствует взаимопониманию между двумя странами по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня.

Напомним, правительственные войска Сирии к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи. Документ также установил вывод на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских радикалов, оккупировавших Заевфратье, угнетающих местное население и ворующих нефть при поддержке США.

1 Организация запрещена на территории РФ.