ФАН будет поощрять авторов «Хороших новостей России» дважды в месяц

Федеральное агентство новостей запускает конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого будут определяться дважды в месяц и получать денежные призы. По сути, правила участия в этом состязании точно такие же, как в большом конкурсе аналитических публикаций «Хорошие новости России», разница — лишь в жанрах.

Как рассказал гендиректор ФАН Евгений Зубарев, в связи с большим количеством материалов, присылаемых и отбираемых на конкурс «Хорошие новости России», в котором участвуют работы региональных журналистов, опубликованные в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года, Федеральное агентство новостей приняло решение часть этих материалов отметить в оперативном конкурсе.

«Оперативный конкурс — это клон большого, но разница в жанрах, — объяснил Евгений Зубарев. — В большом конкурсе «Хорошие новости России» участвуют серии новостных материалов, основательная позитивная аналитика, оригинальные рейтинги, репортажи и так далее. А в конкурсе, итоги которого будут подводиться два раза в месяц, будут участвовать преимущественно актуальные новости».

Каждые две недели в пятницу эксперты и читатели ФАН будут определять десять материалов, претендующих на призовые места в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». А победители будут определяться путем народного онлайн-голосования. Автор материала, набравшего больше всего голосов, получит 15 тысяч рублей, денежный приз за второе место составит 10 тысяч рублей, за третье место — 5 тысяч рублей. Первые претенденты на победу в этом конкурсе будут представлены уже в эту пятницу, 22 ноября.

Напомним, «Хорошие новости России» — это конкурс, инициированный ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране.

В конкурсе аналитических публикаций «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители большого конкурса в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Участникам оперативного конкурса «Хорошие новости России» нужно писать на ту же почту goodrussia@riafan.ru, указывая, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

Добавим, что итоги первого этапа большого конкурса «Хорошие новости России» были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.