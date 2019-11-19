Атака на патрульные автомобили РФ и Турции в Сирии была спланированной провокацией

Кобани, 19 ноября. Нападение курдов на бронеавтомобили военной полиции России и Турции на севере Сирии было заранее спланированной провокацией. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

В понедельник, 18 ноября, боевики курдских формирований и присоединившиеся к ним хулиганы в районе сирийского приграничного города Кобани (Айн-аль-Араб) напали на российско-турецкий патруль из восьми бронемашин. Нападавшие закидывали транспорт не только камнями, но и применяли бутылки с зажигательной смесью, пытаясь поджечь технику.

Во время атаки сильнее других пострадали турецкие броневики Kirpi, у одного из них загорелось колесо. В российский бронеавтомобиль военной полиции «Тайфун-К» прицельно бросили две «зажигалки» в броню.

Отмечается, что наибольшие повреждения в ходе атаки, как и получилось, сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) стремились нанести именно турецким машинам.

Инцидент не остался без внимания в российском военном ведомстве. В Минобороны отметили, что для осуществления провокации была привлечена курдская молодежь. Также там указали на правильное решение старшего патруля, который продолжил движение, не останавливая машину и не вступая в конфликт.

Напомним, совместное российско-турецкое патрулирование в Сирии стало одной из договоренностей, заключенных между лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, после окончания на севере страны антитеррористической операции Анкары «Источник мира». Глава России отметил, что в ходе этой встречи ему и турецкому коллеге удалось найти важные решения по Сирии, которые можно назвать судьбоносными.

Многие эксперты отметили, что патрулирование подарило сирийскому народу долгожданное чувство безопасности после отвода курдов — впервые за продолжительное время местные жители вернулись к своим бытовым делам.

С 9 по 22 октября ВС Турции проводили в Сирии военную антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе.

Целью Анкары в ходе операции также было создание на севере САР зоны безопасности, которая должна стать «защитным поясом» для турецкой границы и куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. С инициативой создания в Сирии зоны безопасности под международным контролем недавно выступила ФРГ, и стало известно, что «запоздалое» предложение Германии поддержали США.

1 Организация запрещена на территории РФ.