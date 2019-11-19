Зоозащитники затравили Бородину из-за похода в цирк братьев Запашных

Москва, 19 ноября. Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина оказалась жертвой травли в соцсетях из-за похода в цирк братьев Запашных.

В режиме Stories в Instagram девушка опубликовала видео из цирка. Бородина хотела поделиться приятными впечатлениями, однако эту радость не разделили многие подписчики. Как оказалось, среди посетителей страницы Бородиной в социальной сети много зоозащитников, которые считают, что животным не место в цирке.

Ведущая подверглась настоящей травле. В ее адрес поступали гневные сообщения, авторы которых критиковали девушку за то, что она поддерживает использование животных в таких местах.

Первое время Бородина старалась тактично объяснить, что в цирке Запашных животные выглядят чистыми и ухоженными. Она пояснила, что выступает категорически цирков-шапито, потому что там звери содержатся в ужасных условиях. Однако шквал гневных сообщений со стороны пользователей соцсетей не угасал.

В итоге Бородина позволила себе резкое высказывание в адрес обидчиков.

«Вы бы лучше так выступали против стриптиз-клубов, чтобы ваши мужья домой к вам бежали с работы! — обратилась она к зоозащитникам в Сети. — И вы бы были добрее и спокойнее! А то про цирки вы много знаете, а про свой домашний цирк молчите».

В августе Бородина трогательно поздравила с днем рождения своего мужа Курбана Омарова.