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Путин обсудит с президентом Швейцарии развитие двустороннего сотрудничества

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Путин обсудит с президентом Швейцарии развитие двустороннего сотрудничестваМосква, 19 ноября. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером, который прибудет в Москву с рабочим визитом 21 ноября​​. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«21 ноября в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером», — говорится в сообщении.

В ходе встречи главы государств обсудят дальнейшее развитие российско-швейцарского сотрудничества, а также ряд тем международной повестки дня.

Ранее стало известно, что 20 ноября Владимир Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», который состоится на площадке Центра международной торговли. По данным пресс-службы Кремля, данный форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.

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