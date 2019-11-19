В ООН напомнили о гибели мирных жителей в Триполи по вине террористов ПНС Ливии

Нью-Йорк, 19 ноября. Спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе поделился своими ожиданиями от предстоящей в Берлине конференции. По его словам, один из ожидаемых результатов встречи — создание специального комитета, который будет наблюдать за соблюдением режима прекращения огня в Ливии.

Об этом Саламе заявил во время своего выступления в Совете Безопасности ООН.

«Среди ожидаемых итогов встреч в Берлине — создание комитета, наблюдающего за гарантией соблюдения режима прекращения огня и препятствующего поставкам оружия», — цитирует слова Гассана Саламе «Политика сегодня».

Спецпредставитель ООН также напомнил о жертвах среди гражданского населения в ливийском Триполи, который находится под контролем так называемого Правительства национального согласия. Эта структура связана с рядом вооруженных формирований, в которые входят в том числе боевики запрещенных в РФ террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1.

Террористов ЛНС Ливии возглавляет «премьер-министр» Файез Саррадж. Поддерживающие его бандформирования, помимо Триполи, контролируют еще ряд населенных пунктов на северо-западе страны.

Избранный народом парламент — Палата представителей — базируется на востоке Ливии в Тобруке. Созданное там же Временное правительство контролирует остальную часть территорий государства.

Напомним, после свержения в 2011 году и последующего убийства Муаммара Каддафи в Ливии начался кризис. В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама». В результате нее удалось освободить большую часть востока страны от террористов. В апреле 2019 года ЛНА по приказу Хафтара начала новую фазу операции, нацеленную в том числе на освобождение Триполи от боевиков ПНС Ливии. По информации СМИ, в борьбе с террористами также участвует ЧВК «Вагнера», однако подтверждений у этих данных нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.