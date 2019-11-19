Имам призвал сына Венедиктова извиниться за оскорбительные слова о выходцах с Кавказа

Сын Венедиктова за свое оскорбительное заявление о выходцах с Кавказа должен публично извиниться. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов.

Оскорбительное высказывание

Ранее сын главного редактора «оппозиционного» издания «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которого тоже зовут Алексей, заблокировал доступ к своей странице в соцсети «ВКонтакте», на которой он разместил пост, оскорбляющий выходцев с Кавказа. Это случилось после публикации расследования ФАН о противозаконной деятельности сына Венедиктова, а также разжигании ненависти.

Алексей разместил в социальной сети запись о ДТП с участием своей машины Mustang. В ней он хвастает своими лихачествами на иномарке, а также называет «животными» выходцев с Кавказа, которые на своем Volkswagen Polo столкнулись с его автомобилем. Кроме того, сын Венедиктова желает своим «обидчикам» смерти и открыто оскорбляет полицейских.

Его высказывания попадают под статьи о разжигании ненависти и вражды, а также о неуважении к представителям власти.

Алексей должен извиниться

По словам Алимова, подобные заявления сына разжигают ненависть. На Кавказе всегда очень доброжелательно относятся ко всем. Люди, которые едут на Кавказ, берут туры в Грозный, чтобы увидеть красоту гор и гостеприимность жителей этого региона.

«Подобные высказывания о кавказцах зависят от воспитания, уровня образования и мотивированности. Конечно, надо осуждать подобные заявления. Кавказ удивителен и прекрасен. И люди там прекрасны. Я смотрю на нашу страну, и когда мусульмане добиваются каких-то успехов, то вся страна говорит: «это наш человек», «он — россиянин» и так далее. А когда случаются какие-то бытовые ситуации, то начинают разжигать межнациональную рознь. Мол, вот — это Кавказ. Зачем нас разделять?» — пояснил Марат хазрат Алимов.

Подобными действиями Запад пытается разделить Россию. Но им это никогда не удастся, потому что политика российского государства заключается в дружбе народов и правильной национальной политике, подчеркнул имам.

«Людей, которые делают подобные заявления, необходимо осудить. Есть ситуации, когда человека за мелкие проступки сажают на длительный срок, но другие почему-то безнаказанно ходят, выполняют свою работу. Это неправильно. Должен быть принцип справедливости. Закон должен быть для всех», — добавил Марат хазрат Алимов.

Комментируя тот факт, что сын Венедиктова заблокировал доступ к своей странице, имам выразил мнение, что Алексей, вероятно, осознал, что написал оскорбительное сообщение.

«Если он такое написал, то должен извиниться перед кавказцами. Потому, что это неправильно», — заключил Марат хазрат Алимов.

Заметим, что это не первое правонарушение со стороны сына главреда оппозиционного СМИ. Как выяснил ФАН в ходе расследования, Венедиктов-младший был замечен в незаконной торговле алкогольной продукцией в баре, нарушении правил ДТП (как в роли пешехода, так и водителя) и использовании связей своего отца для того, чтобы избежать наказания.