Анкара намерена решить возникшие трудности в Сирии путем переговоров с Россией

Анкара, 19 октября. Турция столкнулась с определенными трудностями во время проведения антитеррористической операции против курдских вооруженных формирований в Сирии, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«У нас есть определенного рода трудности в Сирии, и мы пытаемся их решить с Россией. Наши друзья предпринимают необходимые меры. Мы стараемся преодолеть трудности путем переговоров с Россией. Все они будут решены», ― заявил Акар.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Анкары возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские формирования не уйдут от турецко-сирийской границы. Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Анкара «должна избавиться от угрозы терроризма».

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии Федеральному агентству новостей отметила, что курдские боевики, нападая на патрульные машины вдоль границы северной Сирии, провоцируют Турцию на возобновление антитеррористической операции.

Турция 9 октября начала военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира». Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.