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ПФР подтвердил права более 1,1 млн российских предпенсионеров на льготы

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ПФР подтвердил права более 1,1 млн российских предпенсионеров на льготы

Москва, 19 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы. Об этом заявили во вторник журналистам в пресс-службе учреждения.

«К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству», — следует из сообщения пресс-службы.

В ПФР также уточнили, что соответствующая информация направлялась работодателям, органам власти и компетентным ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялась самим предпенсионерам в клиентских службах ПФР, персональном кабинете или МФЦ, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, в ведомстве напомнили, что право на льготы наступает за пять лет до выхода на пенсию — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. К льготам относятся два выходных дня ежегодно для прохождения медицинского осмотра (диспансеризации. — Прим. ФАН), которые обязан предоставить работодатель. Также для предпенсионеров фиксируется гарантия трудовой занятости наравне с беременными женщинами — они не могут быть отправлены в отставку или не трудоустроены из-за возраста, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что за пять лет до выхода на заслуженный отдых предпенсионеры смогут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в размере 11280 руб. в том случае, если не получится найти работу.

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Источник: Пресс-служба Пенсионного фонда России
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