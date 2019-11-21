Власти Алеппо восстанавливают инфраструктуру в старом городе

Дамаск, 21 ноября. В сирийской провинции Алеппо продолжается восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры, которая проходит через исторический центр города. Много лет этот район поэтапно разрушался руками террористов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Камит Асси аш-Шейх, член исполнительного аппарата провинциального совета Алеппо, рассказал в комментарии ФАН, что реализация проекта по восстановлению инфраструктуры города входит в правительственную программу по обслуживанию районов, освобожденных от терроризма. Ремонт инфраструктуры Алеппо необходим в первую очередь для возвращения экономической жизни города, которые долгие годы оставался практически пустым.

Хоссам Халаби из отдела по восстановлению старого города Алеппо рассказал, что в рамках программы осуществляется восстановление канализационные сети и автострады. На сегодняшний день все ремонтные работы уже выполнены на 50%.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что в довоенное время старый город Алеппо отвечал за торговлю и сельскохозяйственную деятельность в сирийской республике.

Напомним, что Алеппо был освобожден в 2016 году. Полномасштабный вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над «Исламским государством»1 (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В настоящий момент сирийское правительство занято восстановлением страны и возвращением вынужденных переселенцев.

Ранее сообщалось, что власти сирийского города Дейр-Хафир, расположенного в восточной части провинции Алеппо, продолжают возвращать базовые услуги гражданам, которые вернулись на родину после того, как сирийские войска освободили регион от террористической организации «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.